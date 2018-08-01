العراق يقرر تطوير حقلين للمحروقات بـ"جهود ذاتية"

هسبريس ـ رويترز

قالت وزارة النفط العراقية إن البلد سيطور حقل غاز المنصورية، قرب الحدود مع إيران، بالاستعانة بشركات وطنية بعد "تلكؤ وفشل الشركات الأجنبية في استئناف العمل في الحقل".

وقال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، في بيان، إنه وجه الشركات التي تديرها الدولة التابعة لوزارة النفط بتطوير حقل المنصورية للغاز بالجهد الوطني.

وفي 2011 وقع العراق اتفاقا مع مجموعة تقودها شركة "تباو"، المملوكة للحكومة التركية، وتضم "كوجاس" الكورية الجنوبية و"كويت إنرجي"، لتطوير الحقل الواقع في محافظة ديالى.

وفي شتنبر طلب اللعيبي من الشركة التركية استئناف العمل بعد أن توقف في 2014، بسبب المخاوف الأمنية، بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مساحات شاسعة في العراق.

وقالت مسؤولون في الوزارة إن الشركة التركية لم تستأنف أعمال التطوير رغم مطالب الحكومة العراقية المتكررة.