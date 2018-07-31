الحوثيون: مستعدون لوقف الهجمات في البحر الأحمر

هسبريس ـ رويترز

قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها مستعدة لوقف الهجمات من جانب واحد في البحر الأحمر لدعم جهود السلام، بعد أيام من تعليق السعودية صادرات النفط عبر مضيق باب المندب في أعقاب هجوم على ناقلتي نفط الأسبوع الماضي.

وقال محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين، في بيان: "نعلن عن مبادرتنا بدعوة الجهات الرسمية اليمنية إلى التوجيه بوقف العمليات العسكرية البحرية لمدة محددة قابلة للتمديد ولتشمل جميع الجبهات إن قوبلت هذه الخطوة بالاستجابة والقيام بخطوة مماثلة من قبل قيادة هذا التحالف".

ولم يتضح إن كان الحوثيون سيوقفون هجماتهم على الفور أو إلى متى سيستمر التوقف.

وكانت السعودية قالت إنها تعلق شحنات النفط عبر مضيق باب المندب، بعد أن هاجم الحوثيون ناقلتي نفط سعوديتين، إلى أن يصبح المجرى المائي آمنا، ولحقت أضرار بسيطة بإحدى الناقلتين.

ويقول محللون إن الرياض تحاول تشجيع حلفائها الغربيين على التعامل بجدية أكبر مع الخطر الذي يشكله الحوثيون ،وتعزيز الدعم لها في حربها باليمن، حيث لم تتمخض آلاف الضربات الجوية وعملية برية محدودة إلا عن نتائج متواضعة في الوقت الذي أدت فيه إلى تفاقم أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقال القيادي الحوثي إن مبادرة الحركة تهدف إلى دعم مساعي إيجاد حل سياسي للصراع، الذي تقول الأمم المتحدة إنه أدى إلى سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل.

ويقوم مارتن جريفيث، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، بزيارات مكوكية بين الأطراف المتحاربة لتفادي هجوم من التحالف على مدينة الحديدة تخشى الأمم المتحدة من أن يفجر مجاعة.

وميناء الحديدة هو الميناء الرئيسي في البلد الفقير، الذي يعتقد أن 8.4 ملايين من سكانه على شفا مجاعة.