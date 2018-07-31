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كُتّاب وآراء
القوات الحكومية تدخل آخر معاقل داعش جنوب سورية
سيطرت القوات الحكومية على أغلب مناطق وادي اليرموك جنوب غرب سورية ومجموعات من مسلحي داعش تطلب التفاوض.
وقال اليوم الثلاثاء مصدر ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية لوكالة الأبناء الألمانية (د.ب.أ) إن "الجيش السوري يحاصر مجموعات من مسلحي داعش في بلدة القصير أخر بلدة تحت سيطرة التنظيم وأن مجموعات من القوات الحكومية دخلت البلدة من الجهة الشمالية الغربية".
وأكد المصدر أن "مجموعات من مسلحي داعش هربوا إلى الوديان القريبة من البلدة والبعض منهم يطلبون التفاوض مع القوات الحكومية السورية وأن السيطرة على كل مناطق وادي اليرموك خلال الساعات القادمة ومن المتوقع أن يتم إعلان السيطرة على كامل محافظة درعا غداً بمناسبة عيد الجيش السوري".