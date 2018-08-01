24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
01/08/2018
الأيام القادمة
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:56
|06:35
|13:39
|17:18
|20:33
|21:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟
- صانع تذكارات شفشاون
- العنصرية في كرة القدم .. ضريبة اللاعبين الأجانب
- حالة إنسانية مؤثرة
- مجموعة شايفين
- الدوار الجديد بالصخيرات
استفادة الطلبة من التغطية الصحية .. فشل ذريع بعد عامين من التطبيق (5.00)
- محكمة مراكش تدين اللاعب الدولي أمين حارث بالسجن والغرامة - (119)
- السجل الاجتماعي الموحد .. الحكومة تسطر خطة لدعم الفقراء بالمملكة - (96)
- المغرب يشترط 60 مليون أورو لمواجهة تدفق المهاجرين على أوروبا - (80)
- العنصر: خطاب العرش رسالة إلى الأحزاب والشباب - (53)
- تقرير: الحصول على عمل لا يضمن العيش اللائق في المغرب - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
في سويسرا .. أحذية خاصة لحماية كلاب الشرطة
الأربعاء 01 غشت 2018 - 06:03
أعلن مسؤولون سويسريون أنه تم صناعة أحذية خاصة لكلاب الشرطة لحماية أرجلها من حرارة الأسفلت نظرًا لارتفاع درجات حرارة الجو.
جاء ذلك حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن السلطات المحلية، التي أفادت بأن أرجل الكلاب تتأثر بحرارة الأسفلت كما يتأثر البشر بذلك.
وسجلت درجات الحرارة في سويسرا ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة تخطت حاجز الـ 30 درجة في بعض المناطق.
وتشهد العديد من الدول والعواصم الأوروبية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة.
كما شهدت عدة بلدان أوروبية حرائق غابات ضخمة بسبب ارتفاع درجات الحرارة أسفرت عن مصرع وإصابة عشرات الأشخاص.