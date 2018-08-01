في سويسرا .. أحذية خاصة لحماية كلاب الشرطة

هسبريس - الأناضول

أعلن مسؤولون سويسريون أنه تم صناعة أحذية خاصة لكلاب الشرطة لحماية أرجلها من حرارة الأسفلت نظرًا لارتفاع درجات حرارة الجو.

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن السلطات المحلية، التي أفادت بأن أرجل الكلاب تتأثر بحرارة الأسفلت كما يتأثر البشر بذلك.

وسجلت درجات الحرارة في سويسرا ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة تخطت حاجز الـ 30 درجة في بعض المناطق.

وتشهد العديد من الدول والعواصم الأوروبية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة.

كما شهدت عدة بلدان أوروبية حرائق غابات ضخمة بسبب ارتفاع درجات الحرارة أسفرت عن مصرع وإصابة عشرات الأشخاص.