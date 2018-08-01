موجة الحر الشديدة تقتل 300 شخص في اليابان

هسبريس - متابعة

ارتفعت حصيلة ضحايا موجة الحر الشديدة التي ضربت اليابان منذ مطلع يوليوز، إلى 300 وفاة.

ونقلت تقارير إعلامية محلية عن مسؤولين بهيئة إدارة الكوارث (لم تسمّهم) قولهم، الثلاثاء، أن موجة الحر الشديد التي شهدتها البلاد مؤخرًا، أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 300 شخص خلال يوليوز.

وأضاف المسؤولين أن موجة الحر تسببت أيضًا في نقل آلاف الأشخاص إلى المستشفيات للعلاج خلال الشهر نفسه، مع تسجيل البلاد أعلى مستوى لدرجات الحرارة على الإطلاق.وزادت درجات الحرارة عن 40 درجة مئوية في أنحاء مختلفة من البلاد.

وتسببت الأمطار والفيضانات الناجمة عن موجات الحرارة القياسية في مصرع أكثر من 200 شخص، بينما لقي العدد الباقي (أكثر من 100) مصرعهم نتيجة لمضاعفات صحية تتعلق مباشرة بارتفاع درجة الحرارة.

وذكرت وكالة "كيودو" للأنباء أن أكثر من 57 ألف شخص طلبوا العلاج بالمستشفيات في الفترة الممتدة بين 30 أبريل، و29 يوليوز، جراء موجات الحر.