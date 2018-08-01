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الرئيسية | خارج الحدود | موجة الحر الشديدة تقتل 300 شخص في اليابان

موجة الحر الشديدة تقتل 300 شخص في اليابان

موجة الحر الشديدة تقتل 300 شخص في اليابان
هسبريس - متابعة
الأربعاء 01 غشت 2018 - 01:08

ارتفعت حصيلة ضحايا موجة الحر الشديدة التي ضربت اليابان منذ مطلع يوليوز، إلى 300 وفاة.

ونقلت تقارير إعلامية محلية عن مسؤولين بهيئة إدارة الكوارث (لم تسمّهم) قولهم، الثلاثاء، أن موجة الحر الشديد التي شهدتها البلاد مؤخرًا، أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 300 شخص خلال يوليوز.

وأضاف المسؤولين أن موجة الحر تسببت أيضًا في نقل آلاف الأشخاص إلى المستشفيات للعلاج خلال الشهر نفسه، مع تسجيل البلاد أعلى مستوى لدرجات الحرارة على الإطلاق.وزادت درجات الحرارة عن 40 درجة مئوية في أنحاء مختلفة من البلاد.

وتسببت الأمطار والفيضانات الناجمة عن موجات الحرارة القياسية في مصرع أكثر من 200 شخص، بينما لقي العدد الباقي (أكثر من 100) مصرعهم نتيجة لمضاعفات صحية تتعلق مباشرة بارتفاع درجة الحرارة.

وذكرت وكالة "كيودو" للأنباء أن أكثر من 57 ألف شخص طلبوا العلاج بالمستشفيات في الفترة الممتدة بين 30 أبريل، و29 يوليوز، جراء موجات الحر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - قاري الزمياطي الأربعاء 01 غشت 2018 - 01:24
عسى ان تكرهوا شيىا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيىا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لاتعلمون
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2 - abdo الأربعاء 01 غشت 2018 - 01:30
دجاج الرمي الشعب عدنا كتوصل ل 50 او يشرب فاتاي سخون او بحال لمكاين والو مال ش عفارت براهش كيلعبو فيها ماتش او ميخسر عليهم والو
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3 - Mccfokl الأربعاء 01 غشت 2018 - 01:34
وبطبيعة الحال لن تجد اي تعاليق على هذا الموضوع، ولو كان الامر يتعلق بالمغرب لوجدت جميع انواع الشتم والسب.....

وتسببت الأمطار والفيضانات الناجمة عن موجات الحرارة القياسية في مصرع أكثر من 200 شخص، بينما لقي العدد الباقي (أكثر من 100) مصرعهم نتيجة لمضاعفات صحية تتعلق مباشرة بارتفاع درجة الحرارة.
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