نجاة 103 أشخاص في سقوط طائرة بالمكسيك

هسبريس - إفي

نجا ما يزيد عن 100 شخص بعد حادث جوي تعرضت له طائرة ركاب لدى الإقلاع من مطار غوادالوبي فيكتوريا في مدينة دورانجو شمالي المكسيك.

وقال وزير الاتصالات والنقل المكسيكي، خيراردو رويث اسبارثا، عبر شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) الليلة الماضية "تم تحديد مكان 103 أشخاص (الركاب والطاقم) كانوا على متن الطائرة التي كانت متجهة نحو العاصمة مكسيكو سيتي دون أنباء عن وفيات".

وأكد اسبارثا أيضا أن المطار استأنف عملياته بعدما توقف بسبب الحادث الجوي.

وأصيب 98 شخصا عقب سقوط الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية المكسيكية "أيرومكسيكو".

ويوجد 49 مصابا بينهم الطيار ومساعده يتلقون حاليا العلاج في مستشفيات بالمنطقة.

ووقع الحادث أمس الثلاثاء بعدما أقلعت الطائرة في ظل وجود عاصفة قوية، لتسقط خارج حدود المطار الدولي.