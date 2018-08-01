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الرئيسية | خارج الحدود | أردوغان يندد بـ"العقلية الإنجيلية الصهيونية"

أردوغان يندد بـ"العقلية الإنجيلية الصهيونية"

أردوغان يندد بـ"العقلية الإنجيلية الصهيونية"
هسبريس - متابعة
الأربعاء 01 غشت 2018 - 12:04

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاربعاء، إنّه من غير الممكن قبول لغة التهديد التي تستخدمها العقلية الإنجيلية الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أردوغان، في تصريحات للصحفيين، أنّ تركيا لا تعاني من مشاكل مع الأقليات الدينية، مضيفا: "سنواصل المضي قدما في السبيل الذي نؤمن به، دون أدنى تنازل عن حريتنا واستقلالنا واستقلالية قضائنا".

والخميس الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "الولايات المتحدة ستبدأ بفرض عقوبات واسعة ضد تركيا"، بسبب خضوع القس الأمريكي أندرو برانسون، للمحاكمة في تركيا بتهم التجسس ودعم الإرهاب.

وأضاف أن العقوبات تأتي "بسبب الاحتجاز الطويل لمسيحي عظيم ووالد عائلة، والإنسان الرائع القس أندرو برانسون (..) ينبغي إطلاق سراح هذا الرجل المؤمن فورا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - احمد الأربعاء 01 غشت 2018 - 12:24
اردوغان سيقلم ترامب اظافرك.
العياقة ديال العثمانيين لن تنفعك خصوصا ان السياسة الدولية تؤمن بالقوة والمصالح .

قوال ليس بفعال يداري ضعفه بضجيجه كما تقول العرب.
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-6
2 - يحيى الأربعاء 01 غشت 2018 - 12:27
اسي ترامب
الهرفة ديال كوبوي مابقاتش مسلكة
تركيا هادي.
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