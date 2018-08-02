24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:57
|06:36
|13:39
|17:18
|20:32
|21:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قراءة في سياقات ومستجدات قانون التنظيم القضائي الجديد
- العطلة وفسحة القراءة
- نجاة 103 أشخاص في سقوط طائرة بالمكسيك
- حركة "قادمون وقادرون" تلتئم بمدينة الخميسات
- أردوغان يندد بـ"العقلية الإنجيلية الصهيونية"
"سنطرال دانون" تنزل إلى الشارع لتحديد السعر الجديد لمادة الحليب (5.00)
- الملك محمد السادس يقرر إعفاء بوسعيد من وزارة الاقتصاد والمالية - (245)
- أخنوش تعليقا على إعفاء بوسعيد: الملك مارس صلاحياته الدستورية - (236)
- بلافريج: لا أتفق مع مضامين خطاب الملك .. ووضعية المغرب مقلقة - (130)
- سائحة توثق "فظاعات المستعجلات" في مستشفى ابن رشد بالبيضاء - (113)
- "سنطرال دانون" تنزل إلى الشارع لتحديد السعر الجديد لمادة الحليب - (105)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إسطنبول تتصدر قائمة مدن جنوب القارة الأوروبية
تصدرت إسطنبول التركية قائمة مدن جنوب القارة الأوروبية في فئة "مدن ومناطق القارة الأوروبية المستقبل".
وأوضحت بلدية إسطنبول الكبرى في بيان نقلته وكالة الأناضول، أنّ إسطنبول تصدرت قائمة مدن جنوب القارة الأوروبية، في تقرير "مدن وبلدات أوربا المستقبل" الصادر عن صحيفة فاينالشن تايمز البريطانية.
وأوضحت البلدية في بيان أنّ التقرير قيّم 301 منطقة ومدينة أوروبية، من ناحية توفر فرص العمل والقوة التمويلية.
ومُنحت النقاط بناءً على القدرة الاقتصادية والموارد البشرية والأسعار وجودة المعيشة والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.
واحتلت إسطنبول المرتبة التاسعة في فئة "المدن والمناطق الصديقة للمستثمرين".
وتفوقت إسطنبول في هذه الفئة، على مدن أوروبية كبيرة وعريقة مثل برشلونة ومدريد وميلان ولشبونة وروما.