إسطنبول تتصدر قائمة مدن جنوب القارة الأوروبية

هسبريس - متابعة

تصدرت إسطنبول التركية قائمة مدن جنوب القارة الأوروبية في فئة "مدن ومناطق القارة الأوروبية المستقبل".

وأوضحت بلدية إسطنبول الكبرى في بيان نقلته وكالة الأناضول، أنّ إسطنبول تصدرت قائمة مدن جنوب القارة الأوروبية، في تقرير "مدن وبلدات أوربا المستقبل" الصادر عن صحيفة فاينالشن تايمز البريطانية.

وأوضحت البلدية في بيان أنّ التقرير قيّم 301 منطقة ومدينة أوروبية، من ناحية توفر فرص العمل والقوة التمويلية.

ومُنحت النقاط بناءً على القدرة الاقتصادية والموارد البشرية والأسعار وجودة المعيشة والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.

واحتلت إسطنبول المرتبة التاسعة في فئة "المدن والمناطق الصديقة للمستثمرين".

وتفوقت إسطنبول في هذه الفئة، على مدن أوروبية كبيرة وعريقة مثل برشلونة ومدريد وميلان ولشبونة وروما.