24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5706:3613:3917:1820:3221:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. أردوغان يندد بـ"العقلية الإنجيلية الصهيونية" (5.00)

  2. حوالي ربع سكان ألمانيا ينحدرون من أصول أجنبية (5.00)

  3. "سنطرال دانون" تنزل إلى الشارع لتحديد السعر الجديد لمادة الحليب (5.00)

  4. تتويج 3 مغاربة في أولمبياد الرياضيات برومانيا‎ (5.00)

  5. جنوب إفريقيا تعتزم مصادرة الأراضي دون تعويض (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إسطنبول تتصدر قائمة مدن جنوب القارة الأوروبية

إسطنبول تتصدر قائمة مدن جنوب القارة الأوروبية

إسطنبول تتصدر قائمة مدن جنوب القارة الأوروبية
هسبريس - متابعة
الخميس 02 غشت 2018 - 03:50

تصدرت إسطنبول التركية قائمة مدن جنوب القارة الأوروبية في فئة "مدن ومناطق القارة الأوروبية المستقبل".

وأوضحت بلدية إسطنبول الكبرى في بيان نقلته وكالة الأناضول، أنّ إسطنبول تصدرت قائمة مدن جنوب القارة الأوروبية، في تقرير "مدن وبلدات أوربا المستقبل" الصادر عن صحيفة فاينالشن تايمز البريطانية.

وأوضحت البلدية في بيان أنّ التقرير قيّم 301 منطقة ومدينة أوروبية، من ناحية توفر فرص العمل والقوة التمويلية.

ومُنحت النقاط بناءً على القدرة الاقتصادية والموارد البشرية والأسعار وجودة المعيشة والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.

واحتلت إسطنبول المرتبة التاسعة في فئة "المدن والمناطق الصديقة للمستثمرين".

وتفوقت إسطنبول في هذه الفئة، على مدن أوروبية كبيرة وعريقة مثل برشلونة ومدريد وميلان ولشبونة وروما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.