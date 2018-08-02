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الرئيسية | خارج الحدود | حوالي ربع سكان ألمانيا ينحدرون من أصول أجنبية

حوالي ربع سكان ألمانيا ينحدرون من أصول أجنبية

حوالي ربع سكان ألمانيا ينحدرون من أصول أجنبية
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 01 غشت 2018 - 23:39

وصل عدد الأفراد المنحدرين من أصول أجنبية في ألمانيا إلى مستوى قياسي جديد عام 2017.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية، اليوم الأربعاء، أن عدد الأفراد المنحدرين من أصول أجنبية بلغ العام الماضي 19.3 مليون شخص، ليشكلوا بذلك نسبة 23.4% من إجمالي عدد السكان.

وارتفع بذلك عدد الأفراد المنحدرين من أصول أجنبية بنسبة 4.4% مقارنة بعام 2016.

والشخص المنحدر من أصول أجنبية هو الذي لم يولد حاملا الجنسية الألمانية أو أحد والديه على الأقل.

ويعود ارتفاع عدد الأفراد المنحدرين من أصول أجنبية العام الماضي إلى ارتفاع عدد الأجانب في ألمانيا.

وبحسب البيانات، فإن 51% من الأفراد المنحدرين من أصول مهاجرة يحملون الجنسية الألمانية، بينما تحمل باقي النسبة (49%) جواز سفر أجنبي. وكانت تبلغ نسبتهم عام 2011 نحو 42%.

وذكر المكتب أن الأفراد المنحدرين من أصول تركية في ألمانيا يبلغ عددهم نحو 2.8 مليون تركي، أي ما يعادل 14% من إجمالي عدد المنحدرين من أصول أجنبية (19.3 مليون فرد). ويشكل البولنديون نسبة 11%، والروس 7% والكازخستانيون 6% والرومانيون 4%.

ويستند المكتب في بياناته إلى دراسة أجريت عام 2017 لاستطلاع اللغة المستخدمة في أغلب الأحيان داخل الأسر في ألمانيا. وبحسب هذه الدراسة فإن 2.5 مليون أسرة من إجمالي 24 مليون أسرة في ألمانيا يتحدثون لغة أجنبية. وكانت اللغة التركية هي الأكثر استخداما بين اللغات الأجنبية المستخدمة، حيث بلغت نسبتها 17%.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - فاسي الأربعاء 01 غشت 2018 - 23:51
وان استمر المغرب في جلب الافارقة وتوطينهم بالمغرب مقابل جوج فرانك غيولي اغلب سكان المغرب اجانب
كفى من سياسة الهجرة
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5
2 - hamza الخميس 02 غشت 2018 - 00:40
فاسي

le Maroc ne recoit rien, les immigrés rentrent via la frontiere algérienne. le maroc ne peut pas garder plus de 1000km de frontieres. les americains avec
tous leurs moyens n'arrivent pas a contrôler leurs frontieres et l'immigration des sud americains chez eux.

le Maroc ne touche pas d'argent pour faire rentrer des immigrés, arretez de mentir!! k
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-2
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