حوالي ربع سكان ألمانيا ينحدرون من أصول أجنبية

هسبريس - د.ب.أ

وصل عدد الأفراد المنحدرين من أصول أجنبية في ألمانيا إلى مستوى قياسي جديد عام 2017.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية، اليوم الأربعاء، أن عدد الأفراد المنحدرين من أصول أجنبية بلغ العام الماضي 19.3 مليون شخص، ليشكلوا بذلك نسبة 23.4% من إجمالي عدد السكان.

وارتفع بذلك عدد الأفراد المنحدرين من أصول أجنبية بنسبة 4.4% مقارنة بعام 2016.

والشخص المنحدر من أصول أجنبية هو الذي لم يولد حاملا الجنسية الألمانية أو أحد والديه على الأقل.

ويعود ارتفاع عدد الأفراد المنحدرين من أصول أجنبية العام الماضي إلى ارتفاع عدد الأجانب في ألمانيا.

وبحسب البيانات، فإن 51% من الأفراد المنحدرين من أصول مهاجرة يحملون الجنسية الألمانية، بينما تحمل باقي النسبة (49%) جواز سفر أجنبي. وكانت تبلغ نسبتهم عام 2011 نحو 42%.

وذكر المكتب أن الأفراد المنحدرين من أصول تركية في ألمانيا يبلغ عددهم نحو 2.8 مليون تركي، أي ما يعادل 14% من إجمالي عدد المنحدرين من أصول أجنبية (19.3 مليون فرد). ويشكل البولنديون نسبة 11%، والروس 7% والكازخستانيون 6% والرومانيون 4%.

ويستند المكتب في بياناته إلى دراسة أجريت عام 2017 لاستطلاع اللغة المستخدمة في أغلب الأحيان داخل الأسر في ألمانيا. وبحسب هذه الدراسة فإن 2.5 مليون أسرة من إجمالي 24 مليون أسرة في ألمانيا يتحدثون لغة أجنبية. وكانت اللغة التركية هي الأكثر استخداما بين اللغات الأجنبية المستخدمة، حيث بلغت نسبتها 17%.