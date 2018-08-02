24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:57
|06:36
|13:39
|17:18
|20:32
|21:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قراءة في سياقات ومستجدات قانون التنظيم القضائي الجديد
- العطلة وفسحة القراءة
- نجاة 103 أشخاص في سقوط طائرة بالمكسيك
- أردوغان يندد بـ"العقلية الإنجيلية الصهيونية"
- كيف تكون ألما في حياة أبنائك؟!
"سنطرال دانون" تنزل إلى الشارع لتحديد السعر الجديد لمادة الحليب (5.00)
- الملك محمد السادس يقرر إعفاء بوسعيد من وزارة الاقتصاد والمالية - (242)
- أخنوش تعليقا على إعفاء بوسعيد: الملك مارس صلاحياته الدستورية - (230)
- بلافريج: لا أتفق مع مضامين خطاب الملك .. ووضعية المغرب مقلقة - (130)
- سائحة توثق "فظاعات المستعجلات" في مستشفى ابن رشد بالبيضاء - (111)
- "سنطرال دانون" تنزل إلى الشارع لتحديد السعر الجديد لمادة الحليب - (102)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حوالي ربع سكان ألمانيا ينحدرون من أصول أجنبية
وصل عدد الأفراد المنحدرين من أصول أجنبية في ألمانيا إلى مستوى قياسي جديد عام 2017.
فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية، اليوم الأربعاء، أن عدد الأفراد المنحدرين من أصول أجنبية بلغ العام الماضي 19.3 مليون شخص، ليشكلوا بذلك نسبة 23.4% من إجمالي عدد السكان.
وارتفع بذلك عدد الأفراد المنحدرين من أصول أجنبية بنسبة 4.4% مقارنة بعام 2016.
والشخص المنحدر من أصول أجنبية هو الذي لم يولد حاملا الجنسية الألمانية أو أحد والديه على الأقل.
ويعود ارتفاع عدد الأفراد المنحدرين من أصول أجنبية العام الماضي إلى ارتفاع عدد الأجانب في ألمانيا.
وبحسب البيانات، فإن 51% من الأفراد المنحدرين من أصول مهاجرة يحملون الجنسية الألمانية، بينما تحمل باقي النسبة (49%) جواز سفر أجنبي. وكانت تبلغ نسبتهم عام 2011 نحو 42%.
وذكر المكتب أن الأفراد المنحدرين من أصول تركية في ألمانيا يبلغ عددهم نحو 2.8 مليون تركي، أي ما يعادل 14% من إجمالي عدد المنحدرين من أصول أجنبية (19.3 مليون فرد). ويشكل البولنديون نسبة 11%، والروس 7% والكازخستانيون 6% والرومانيون 4%.
ويستند المكتب في بياناته إلى دراسة أجريت عام 2017 لاستطلاع اللغة المستخدمة في أغلب الأحيان داخل الأسر في ألمانيا. وبحسب هذه الدراسة فإن 2.5 مليون أسرة من إجمالي 24 مليون أسرة في ألمانيا يتحدثون لغة أجنبية. وكانت اللغة التركية هي الأكثر استخداما بين اللغات الأجنبية المستخدمة، حيث بلغت نسبتها 17%.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
كفى من سياسة الهجرة
le Maroc ne recoit rien, les immigrés rentrent via la frontiere algérienne. le maroc ne peut pas garder plus de 1000km de frontieres. les americains avec
tous leurs moyens n'arrivent pas a contrôler leurs frontieres et l'immigration des sud americains chez eux.
le Maroc ne touche pas d'argent pour faire rentrer des immigrés, arretez de mentir!! k