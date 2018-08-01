الحرس الثوري الإيراني: لن نلتقي "الشيطان الأكبر"

هسبريس - د.ب.أ

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري إن الشعب لن يسمح لمسؤوليه بلقاء "الشيطان الأكبر"، وذلك ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للاجتماع مع القيادة الإيرانية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الأربعاء عن جفري القول إن "الشعب الإيراني يختلف عن الشعوب التي تخضع للهيمنة ولن يسمح لمسؤوليه بلقاء الشيطان الأكبر".

وأضاف، موجها حديثة لترامب، :"إيران ليست كوريا الشمالية لكي ترد بالإيجاب على دعوتك لإجراء لقاء. اعلم أن الشعب الإيراني يختلف كثيرا عن الشعوب التي ترضخ للهيمنة".

وقال :"أنت رئيس غير مهني وتمارس في ميدان السياسة مهنتك في التجارة ... من كانوا قبلك كانوا يعرفون أكثر منك أن الإيرانيين يقفون متحدين في وجه أي شكل من أشكال الضغوط الخارجية".

كان مستشار للرئيس الإيراني حسن روحاني قد حدد أمس شروطا لعقد مثل هذا اللقاء. وقال حميد أبو طالبي مستشار الرئيس الإيراني :"من يؤمنون بالحوار وسيلة لحل الخلافات في المجتمعات المتحضرة، ينبغي عليهم أن يلتزموا بأدواتها أيضا: فاحترام الشعب الإيراني وخفض التصرفات العدائية وعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي من شأنها تمهيد الطريق غير المعبد الراهن".

كان ترامب قال قبل يومين :"إذا كانوا يريدون الاجتماع، فإنني سألتقي بهم في أي وقت يريدونه ... سوف ألتقى مع أي شخص ... أعتقد أن هذا هو الفعل المناسب ... بدون شروط مسبقة".

ويأتي هذا بعدما شهدته الفترة الماضية من تراشق بين واشنطن وطهران على خلفية انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني واستعدادها لفرض عقوبات جديدة على طهران. كما تسعى واشنطن للضغط على إيران عن طريق منع الدول الأخرى من شراء النفط منها.