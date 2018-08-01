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كُتّاب وآراء
مدن إسبانيا تستقبل 37 مليون سائح في 6 أشهر
استقبلت إسبانيا أكثر من 37.1 مليون سائح خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بزيادة بلغت 1.8% عن الفترة نفسها من عام 2017 ، وفقا للبيانات الصادرة اليوم عن المعهد الوطني الإحصاء.
وأنفق السائحون 38 مليارا و944 مليون يورو، بزيادة 4.2% مقارنة بالفترة ما بين يناير ويونيو لعام 2017.
وجاء أغلب السائحين من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، ومع ذلك، انخفض عدد البريطانيين بنسبة 2%، ليتجاوز عددهم 8.4 ملايين سائح، كما انخفض عدد الألمان بنسبة 5.7%، ليصل عددهم إلى نحو 5.2 ملايين.
وعلى العكس من ذلك، وصل عدد السائحين الفرنسيين إلى 4.8 ملايين، بارتفاع بلغت نسبته 1.4%.
يشار إلى أن الدول التي سجلت ارتفاعا ملحوظا في عدد سائحيها القادمين إلى إسبانيا، هم الولايات المتحدة بـ1.4 مليون سائح (11.1%)؛ والبرتغال بما يزيد عن 975 ألفا و769 سائحا (10.8%)؛ وروسيا بـ506 آلاف و339 سائحا (10.7%).
وكان إقليم كتالونيا (شمال شرقي إسبانيا) هو الوجهة الأولى للسياحة الدولية، حيث بلغ عدد زواره 8.6 ملايين زائر، بنسبة تراجع بلغت 0.8%.
وأنفق السائحون الأجانب 9 مليارات و395 مليون يورو خلال شهر يونيو الماضي فقط، بزيادة بلغت 4.5% عن الشهر نفسه من عام 2017.
وارتفع متوسط الإنفاق اليومي للسائحين الأجانب بنسبة 6.2% ليصل إلى 152 يورو، كما ارتفع متوسط الإنفاق الإجمالي للشخص الواحد بنسبة 3.2% ليصل إلى ألف و100 يورو.
يذكر أن متوسط مدة الزيارة بلغ 7.3 أيام، بما يمثل انخفاضا مقداره 0.2 يوم مقارنة بمتوسط شهر يونيو 2017.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
وهل تعلم أن ما ستراه في هده الدول من مناظر وماثر سينسيك السياحة في المغرب
"المحاسبة" نعم.. فلو خاف كل مسؤول من العقاب.. لفكر ألف مرة قبل الترشح لأي منصب.
و لو خاف القضاء المغربي من العقاب.. لعاقب كل من خرق القانون..!
و لن تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام .. مادام ليس هنالك من يسهر على تطبيق القانون ...
انتهى الكلام
العمل ثم العمل ثم العمل.
يثقنون ويبدعون في كل المجالات دون غش.
إنهم المثال في هذا المجال والمجال الفلاحي......
رحم الله إنسانا عمل عملا فاتقنه.
من عشنا فليس منا.... أين نحن من كل هذه الوصايا....
بلداننا كلها غش في كل شيئ.
كيف يمكن أن ... اذا كان من ... وإلى ......عن ...
شكرا لكم على هذا العمل.
أسبوع في اشبيلية يساوي ثمن يومين في مرتيل.