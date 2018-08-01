مدن إسبانيا تستقبل 37 مليون سائح في 6 أشهر

هسبريس - إفي

استقبلت إسبانيا أكثر من 37.1 مليون سائح خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بزيادة بلغت 1.8% عن الفترة نفسها من عام 2017 ، وفقا للبيانات الصادرة اليوم عن المعهد الوطني الإحصاء.

وأنفق السائحون 38 مليارا و944 مليون يورو، بزيادة 4.2% مقارنة بالفترة ما بين يناير ويونيو لعام 2017.

وجاء أغلب السائحين من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، ومع ذلك، انخفض عدد البريطانيين بنسبة 2%، ليتجاوز عددهم 8.4 ملايين سائح، كما انخفض عدد الألمان بنسبة 5.7%، ليصل عددهم إلى نحو 5.2 ملايين.

وعلى العكس من ذلك، وصل عدد السائحين الفرنسيين إلى 4.8 ملايين، بارتفاع بلغت نسبته 1.4%.

يشار إلى أن الدول التي سجلت ارتفاعا ملحوظا في عدد سائحيها القادمين إلى إسبانيا، هم الولايات المتحدة بـ1.4 مليون سائح (11.1%)؛ والبرتغال بما يزيد عن 975 ألفا و769 سائحا (10.8%)؛ وروسيا بـ506 آلاف و339 سائحا (10.7%).

وكان إقليم كتالونيا (شمال شرقي إسبانيا) هو الوجهة الأولى للسياحة الدولية، حيث بلغ عدد زواره 8.6 ملايين زائر، بنسبة تراجع بلغت 0.8%.

وأنفق السائحون الأجانب 9 مليارات و395 مليون يورو خلال شهر يونيو الماضي فقط، بزيادة بلغت 4.5% عن الشهر نفسه من عام 2017.

وارتفع متوسط الإنفاق اليومي للسائحين الأجانب بنسبة 6.2% ليصل إلى 152 يورو، كما ارتفع متوسط الإنفاق الإجمالي للشخص الواحد بنسبة 3.2% ليصل إلى ألف و100 يورو.

يذكر أن متوسط مدة الزيارة بلغ 7.3 أيام، بما يمثل انخفاضا مقداره 0.2 يوم مقارنة بمتوسط شهر يونيو 2017.