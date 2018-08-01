24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5606:3513:3917:1820:3321:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. أردوغان يندد بـ"العقلية الإنجيلية الصهيونية" (5.00)

  2. "سنطرال دانون" تنزل إلى الشارع لتحديد السعر الجديد لمادة الحليب (5.00)

  3. تتويج 3 مغاربة في أولمبياد الرياضيات برومانيا‎ (5.00)

  4. جنوب إفريقيا تعتزم مصادرة الأراضي دون تعويض (5.00)

  5. مقاول يناشد الملك لإنقاذ الاستثمار بجهة كلميم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مدن إسبانيا تستقبل 37 مليون سائح في 6 أشهر

مدن إسبانيا تستقبل 37 مليون سائح في 6 أشهر

مدن إسبانيا تستقبل 37 مليون سائح في 6 أشهر
هسبريس - إفي
الأربعاء 01 غشت 2018 - 21:55

استقبلت إسبانيا أكثر من 37.1 مليون سائح خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بزيادة بلغت 1.8% عن الفترة نفسها من عام 2017 ، وفقا للبيانات الصادرة اليوم عن المعهد الوطني الإحصاء.

وأنفق السائحون 38 مليارا و944 مليون يورو، بزيادة 4.2% مقارنة بالفترة ما بين يناير ويونيو لعام 2017.

وجاء أغلب السائحين من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، ومع ذلك، انخفض عدد البريطانيين بنسبة 2%، ليتجاوز عددهم 8.4 ملايين سائح، كما انخفض عدد الألمان بنسبة 5.7%، ليصل عددهم إلى نحو 5.2 ملايين.

وعلى العكس من ذلك، وصل عدد السائحين الفرنسيين إلى 4.8 ملايين، بارتفاع بلغت نسبته 1.4%.

يشار إلى أن الدول التي سجلت ارتفاعا ملحوظا في عدد سائحيها القادمين إلى إسبانيا، هم الولايات المتحدة بـ1.4 مليون سائح (11.1%)؛ والبرتغال بما يزيد عن 975 ألفا و769 سائحا (10.8%)؛ وروسيا بـ506 آلاف و339 سائحا (10.7%).

وكان إقليم كتالونيا (شمال شرقي إسبانيا) هو الوجهة الأولى للسياحة الدولية، حيث بلغ عدد زواره 8.6 ملايين زائر، بنسبة تراجع بلغت 0.8%.

وأنفق السائحون الأجانب 9 مليارات و395 مليون يورو خلال شهر يونيو الماضي فقط، بزيادة بلغت 4.5% عن الشهر نفسه من عام 2017.

وارتفع متوسط الإنفاق اليومي للسائحين الأجانب بنسبة 6.2% ليصل إلى 152 يورو، كما ارتفع متوسط الإنفاق الإجمالي للشخص الواحد بنسبة 3.2% ليصل إلى ألف و100 يورو.

يذكر أن متوسط مدة الزيارة بلغ 7.3 أيام، بما يمثل انخفاضا مقداره 0.2 يوم مقارنة بمتوسط شهر يونيو 2017.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - الفاصلة الأربعاء 01 غشت 2018 - 22:13
تاملت الرقم الاسباني و حاولت قراءته بنظارات بلدي فلم افلح الا في قراءة 37 مليون ساءح لكن بفاصلة بين 3 و 7. اي ان عدد زوارنا في 6 اشهر يمكن الا يتجاوز 3،7 مليون ساءح في الاسدس الاول من السنة. هذا المعطى يساءلنا في جاذبية منتوجنا السياحي. في تكلفة المنتوج على الساءح. في تعاملنا مع الساءح والذي غالبا ما يعود لبلده فيوصي اهله و اصدقاءه بعدم حتى التفكير في زيارتنا. اليس هذا بامر يستوجب وقفة تامل ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
2 - ali الأربعاء 01 غشت 2018 - 22:13
هل تعلم اخي ان الدهاب في رحلة منظمة لتركيا، اليونان، اسبانيا، البرتغال ايطاليا وباقي دول اوربا الشرقية واسيا والجزر الاستوائية أرخص من الدهاب الي مراكش وأكادير والحجز في فندق، دون الحديث عن مصاريف النقل والاكل وأمور اخري

وهل تعلم أن ما ستراه في هده الدول من مناظر وماثر سينسيك السياحة في المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
64
3 - Karl-s-ruhe الأربعاء 01 غشت 2018 - 22:14
كلمة السر في تقدم كل الدول بسيط جدا..بل أبسط مما تتخيلون.. و مفعولها مضمون مائة في المائة.
"المحاسبة" نعم.. فلو خاف كل مسؤول من العقاب.. لفكر ألف مرة قبل الترشح لأي منصب.
و لو خاف القضاء المغربي من العقاب.. لعاقب كل من خرق القانون..!
و لن تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام .. مادام ليس هنالك من يسهر على تطبيق القانون ...
انتهى الكلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
4 - مقيم في اسبانيا الأربعاء 01 غشت 2018 - 22:30
والله لو قالو لي ضعف العدد ، لما شككت لحضة واحدة.
العمل ثم العمل ثم العمل.
يثقنون ويبدعون في كل المجالات دون غش.
إنهم المثال في هذا المجال والمجال الفلاحي......
رحم الله إنسانا عمل عملا فاتقنه.
من عشنا فليس منا.... أين نحن من كل هذه الوصايا....
بلداننا كلها غش في كل شيئ.
كيف يمكن أن ... اذا كان من ... وإلى ......عن ...
شكرا لكم على هذا العمل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - حمودي الأربعاء 01 غشت 2018 - 22:39
المغرب بالكاد عشرة ملايين في السنة وتنهال عشرات الاشادات بسياسة الملك في السياحة والاشادة باخنوش(بدون سبب) وتخرج القنوات العمومية للتطبيل فرق شاسع بين المملكة الاسبانية والمملكة المغربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - حميد الأربعاء 01 غشت 2018 - 22:43
لأنهم لا يتعاملون بالغش و النصب على السياح كما يفعل المغاربة زد على ذلك الأثمان المعقولة في المطاعم والمقاهي و الفنادق و الشواطئ النظيفة والمرافق التابعة لها من مراحيض و حمامات و باركينات كل هذا بالمجان إضافة للأمن حيث لا ترى مشرملين بالسيوف او سرقة أمتعة المصطافين و كثير من الأمور الأخرى لا يسعني الوقت لجردها كلها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - محمد الأربعاء 01 غشت 2018 - 22:49
في المغرب عندما ينزل اول ساءح من الباخرة اول شيء يراه هو جيش من المتسولين يرحبون به على طريقتهم الخاصة بعد ذلك يستقل طاكسي معفون و موسخ في الغالب ساءقه سينصب عليه،ثم ينزل في فندق 5 نجوم مراحيض اوربا انضف منه،فاينما حل و ارتحل و الله لن يفلت من النصابة و السعاية و الشفارة و الوجوه المغوبشة و في الاخر يعود الى بلده و كانه بعث من جديد و يوصي كل معارفه ب:اياكم و زيارة المغرب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - حاتم الأربعاء 01 غشت 2018 - 22:50
كنت من بين ال37 مليون سائح، لأول مرة أغادر المغرب من أجل السياحة، أثمنة في المتناول على مستوى الأكل واثمنة المآثر ومنازل الكراء.
أسبوع في اشبيلية يساوي ثمن يومين في مرتيل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - ميمون الأربعاء 01 غشت 2018 - 22:52
قبل 20 عاما قام استاذ جامعي لزيارة سياحية إلى برشلونة وبعد عودته انبهر بكل ما رآه من حيث البنية التحتية والمرافق الضخمة وبعد برهة رفع يده وأقسم ثلاثا وقال "والله لن نصل إلى الحضارة الإسبانية إلا بعد 40 ألف قرن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - ملاحظ الأربعاء 01 غشت 2018 - 22:54
إسبانيا وصلت 37 مليون سايح في ستة أشهر و فرنسا فاتت 43 مليون سايح في ستة أشهر ... مزيان ... و المغرب مضارب مع 10 مليون سايح في عام كامل ؟!وباقي ما وصلهاش !! حلل و ناقش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - jadooreeeeee الأربعاء 01 غشت 2018 - 23:02
هدوك الناس كيخدمو او كيشرفو بلادهم ماشي فحال ديالنا لكيغتصبو السياح وكيسرقهم فحال داك المرشيد السياح لكان بغا يغتصب واحد الساءحة فرنسية فوجدة ، وحتا المغاربة كبقاوش بغاو اجيو المغرب فالعطلة ولاو كيفضلو سبانا والبرتغال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.