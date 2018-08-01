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كُتّاب وآراء
"ملعب برشلونة" يفلت من "اعتداءات كتالونيا"
كشفت تقارير إخبارية أن المجموعة الجهادية التي نفذت اعتداءات كتالونيا في 17 غشت 2017، وتسببت في مقتل 17 شخصا، كانت تستهدف شن هجوم على ملعب "كامب نو"، معقل نادي برشلونة.
وذكرت صحيفة "البريوديكو دي كتالونيا" أن المتشددين جمعوا معلومات حول المباراة التي كانت ستقام في هذا اليوم بين برشلونة وريال بيتيس، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني.
وبحسب نفس التقرير فإن الجهاديين زارو متجر كامب نو قبل أيام من شن الاعتداءات.
وخلص المحققون إلى أن المتشددين كانوا يخططون لشن هجمات ضد ملعب كرة القدم إلى جانب مهاجمة برج إيفل في باريس باستخدام عربة محملة بالمتفجرات وكنيسة العائلة المقدسة "ساغرادا فاميليا" ببرشلونة.
وجاءت هذه الاستناجات بناء على فحص هاتف محمول يعود لأحد أعضاء الخلية يسمى محمد هشامي.
وفي 17 غشت الماضي، وقعت عملية دهس بشارع لا رامبلا بمدينة برشلونة، بالإضافة لاعتداء آخر وقع في بلدة كامبريلس السياحية التابعة لمقاطعة تاراغونا بإقليم كتالونيا، ما أسفر عن مصرع 15 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين.