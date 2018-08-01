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الرئيسية | خارج الحدود | جنوب إفريقيا تعتزم مصادرة الأراضي دون تعويض

جنوب إفريقيا تعتزم مصادرة الأراضي دون تعويض

جنوب إفريقيا تعتزم مصادرة الأراضي دون تعويض
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 01 غشت 2018 - 18:35

ذكر مسؤول حزبي، اليوم الأربعاء، أن الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يعتزم تغيير الدستور للسماح بمصادرة الأراضي الخاصة بدون تعويض.

وقال الأمين العام لحزب "المؤتمر الوطني الافريقي"، إيس ماجاشولي، "نريد أن تكون البنود الدستورية أقل تقييدا".

ومن المحتمل أن يكون "البيض" الاكثر تضررا بسبب هذا الإجراء، حيث مازالوا يملكون معظم أراضي جنوب إفريقيا، حتى بعد 24 عاما من انتهاء نظام التمييز العنصري.

يذكر أنه خلال فترة التمييز العنصري، لم يكن يسمح لـ"السود" بامتلاك الأراضي، وهو قانون كان الرئيس سيريل رامافوزا، يصفه سابقا بأنه "خطيئة أصلية " في جنوب إفريقيا، تحتاج إلى إصلاح.

ويستهدف التغيير في الدستور، التعويض عن المظالم الماضية، بينما يدعم الانتاج الزراعي، طبقا لما ذكره رامافوزا، بعد اجتماع لمدة يومين مع اللجنة التنفيذية لحزب "المؤتمر الوطني الافريقي".

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