تركيا تمنح تونس قرضا بـ200 مليون دولار

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في تونس، الأربعاء، توقيع اتفاقية قرض تركي بقيمة 500 مليون دينار تونسي (مائتا مليون دولار أمريكي) لتسديد حاجيات حيوية في قطاعي الأمن والدفاع.

وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن زياد العذاري، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، تولى، اليوم، بحضور رئيس ديوان وزير الدفاع الوطني وممثلين عن وزارة الداخلية وسفير تركيا بتونس، توقيع اتفاقية خط تمويل البنك التركي الذي يرمي إلى تسديد حاجيات حيوية في قطاعي الأمن والدفاع ويخصص لوزارتي الدفاع الوطني والداخلية.

هذا التمويل يسمح، حسب المصدر سالف الذكر، بتعزيز قدرات المؤسستين العسكرية والأمنية في مواجهة المخاطر الأمنية والإرهابية عن طريق خط تمويل أسند بشروط تفاضلية وبتحويل مباشر من البنك التركي وبما يخفف العبء على ميزان المدفوعات الخارجية ويسهم في الحفاظ على رصيد البلاد من العملة الصعبة.

وأشارت الوزارة التونسية إلى أنه سيجري تسديد التمويل المسند على فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات بنسبة فائدة تساوي 1.5 في المائة.

وطبقا للمصدر سالف الذكر، فإن استكمال إجراءات القرض يأتي في إطار تعهّدات الحكومة بتدعيم القدرات اللوجيستية والعملياتية للجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي من حيث توفير كلّ المتطلبات الضرورية لتحقيق أمن البلاد واستقرارها.