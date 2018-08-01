"نزاهة" تجمع مغاربة كندا منتصف شهر شتنبر‎

هسبريس من الرباط

تعود غرفة التجارة والصناعة المغربية في كندا (CCIMC) ، مرة أخرى هذا العام، مع الدورة الخامسة لمهرجان NZAHA، أكبر نزهة مغربية في أمريكا الشمالية.

ووفق بلاغ للغرفة نفسها، توصلت به هسبريس، ستعقد NZAHA هذا العام يوم السبت 15 شتنبر من الساعة الثانية بعد الظهر في ميناء مونتريال القديم، والدخول مجاني.

وقد اختار المنظمون شعار "معيشية جيدة معا" لـ"النزاهة" التي تعدّ حدثا كبيرا يجمع العديد من المجتمعات المحلية في جو عائلي بهيج، كما هي فرصة للجالية المغربية لاستدعاء علاقاتها العاطفية القوية مع المغرب، بلد المنشأ.

ووفقًا لتقاليدها، سيتم تنظيم "NZAHA" هذا العام من خلال برنامج متنوع من الرسوم المتحركة الفنية والعروض الخارجية، كما ستغلق نجمة مغربية كبيرة.

كما ستشكل التظاهرة، في نسختها الخامسة، فرصة فريدة لجميع الشركاء لعرض منتجاتهم وخدماتهم وتقديمها إلى المغاربة والمجتمعات الأخرى، يقول البلاغ.