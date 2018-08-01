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الرئيسية | خارج الحدود | الجرائم المتعلقة بالرشاوى تتصاعد في روسيا

الجرائم المتعلقة بالرشاوى تتصاعد في روسيا

الجرائم المتعلقة بالرشاوى تتصاعد في روسيا
هسبريس - متابعة
الأربعاء 01 غشت 2018 - 19:45

سجلت الجرائم المتعلقة بالرشاوى في روسيا زيادة بنسبة 3.4 بالمائة في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من 2017.

وأفاد بيان صادر عن النيابة الاتحادية الروسية، اليوم الأربعاء، أن عدد الجرائم المتعلقة بالرشاوى في البلاد، زاد إلى 68 ألفا و737 جريمة.

وأضاف أن عدد الجرائم في البلاد انخفض بنسبة 3.6 بالمائة في الأشهر الستة الأولى من 2018، على أساس سنوي، إلى 992 ألفا و966 جريمة.

ولفت البيان، إلى أن عدد الجرائم المتعلقة بالاقتصاد في الأشهر الستة الأولى من 2018، سجل ارتفاعا بنسبة 2.5 بالمائة، إلى 26 ألف شخص.

وبيّن أن أكبر نسبة جرائم متعلقة بالاقتصاد، وقعت في مدينة روستوف والعاصمة موسكو.

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