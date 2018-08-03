سرقة "وسام فيلدز" من عالم إيراني في البرازيل

هسبريس ـ مُتابعة

سُرق "وسام فيلدز" الذي يعتبر بمثابة جائزة "نوبل" للرياضيات بعد قليل من تسليمه للإيراني الكردي، كوجر بيركار، الفائز به خلال حفل أقيم في ريو دي جانيور بالبرازيل.

وكشف منظمو المؤتمر الدولي لاتحاد الرياضيات لعام 2018، في بيان، أن الوسام تعرض للاختفاء وقد تم إبلاغ السلطات بالواقعة من أجل التحرك.

وتُسلم هذه الجائزة في إطار المؤتمر لعلماء لا يزيد عمرهم عن 40 عاما نظير اجتهادهم في أبحاث وأعمال ذات صلة بالرياضيات. وأعرب المنظمون عن أسفهم إزاء اختفاء الوسام الرفيع، الذي يقدر بنحو 5.5 آلاف دولار، خلال تنظيم المؤتمر بمدينة ريو دي جانيرو.

يشار إلى أن المؤتمر يقام للمرة الأولى في البرازيل وأمريكا اللاتينية. بينما ينحدر البروفيسور بيركار (40 عاما) من مدينة مريوان التي تقع في محافظة كردستان في إيران، وقد انتقل كلاجئ سياسي إلى بريطانيا، ليشتغل في التدريس بجامعة كامبريدج، بحسب شبكة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

ويعد وسام فيلدز الجائزة الأكثر أهمية على مستوى العالم في حقل الرياضيات، وتأسست بناء على طلب من عالم الرياضيات الكندي جون تشارلز فيلدز، وتمنح هذه الجائزة مرة كل أربع سنوات بعد اجتماع لمجموعة من علماء الرياضيات وذلك منذ 1897.