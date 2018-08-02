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الرئيسية | خارج الحدود | أمنستي تندد بـ"الاحتلال التركي" لعفرين السورية

أمنستي تندد بـ"الاحتلال التركي" لعفرين السورية

أمنستي تندد بـ"الاحتلال التركي" لعفرين السورية
هسبريس - متابعة
الخميس 02 غشت 2018 - 20:52

حملت منظمة العفو الدولية "الاحتلال العسكري التركي" مسؤولية تفاقم معاناة سكان مدينة عفرين شمالي سورية.

ورصدت "أمنستي"، في تقرير نشرته الخميس، الأوضاع في المدينة ثم أكدت أن "القوات التركية تطلق العنان للجماعات المسلحة السورية لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المدنيين في المدينة".

وكانت قوات تركية ومسلحون تابعون لها سيطروا على المدينة في مارس بعد مواجهات مع قوات كردية.

ويكشف التقرير النقاب عن مجموعة واسعة من الانتهاكات التي يكابدها أهالي عفرين "وترتكبها في الأغلب والأعم الجماعات المسلحة السورية التي تزودها تركيا بالعتاد والسلاح".

وأشارت المنظمة إلى أن "من بين هذه الانتهاكات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، ومصادرة الممتلكات، وأعمال النهب". واتهمت القوات المسلحة التركية "بالاستيلاء على المدارس، ما عطل تعليم الآلاف من الأطفال".

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية :"لقد أدى الهجوم والاحتلال العسكري التركي إلى تفاقم معاناة السكان في عفرين، بعد ما كابدوه من ويلات الصراع المسلح المستمر منذ عدة سنين. وسمعنا قصصاً مروعة عمن تعرضوا للاعتقال أو التعذيب أو الإخفاء القسري على أيدي الجماعات المسلحة السورية التي ما برحت تلحق الدمار بالمدنيين بلا ضابط أو رادع من القوات التركية".

وأضافت معلوف :"تركيا هي قوة الاحتلال في عفرين، ومن ثم فإنها مسؤولة عن رفاهية وسلامة السكان المدنيين، والحفاظ على القانون والنظام. وحتى الآن، تقاعست قواتها المسلحة تماماً عن النهوض بتلك المسؤوليات".

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