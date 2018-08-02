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كُتّاب وآراء
آلاف المحتجين ضد "حظر تغطية الوجه" بالدنمارك
تظاهر آلاف الأشخاص في الدنمارك؛ احتجاجًا على تطبيق حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة، الذي يشار إليه إعلاميا بـ"حظر النقاب".
وشملت الاحتجاجات التي تزامنت مع اليوم الأول لدخول القانون المذكور حيز التنفيذ، مدينتي كوبنهاغن، وأرهوس، ثاني أكبر مدينة في البلاد، بعد العاصمة.
المظاهرات دعت لها ونظمتها مبادرة "حوار النساء" المشكلة من نشطاء يساريين، وسيدات منقبات، ودعمها مسلمون يعيشون في البلاد، إلى جانب كثير من الدنماركيين.
وفي حي "نوريبرو" بالعاصمة كوبنهاغن، والذي يعيش في عدد كبير من المهاجرين، احتشد المحتجون في أحد الميادين، وغطوا وجوههم بأقنعة وقطع قماش دعمًا للمنتقبات.
وعقب إلقاء الكلمات من قبل الداعين للاحتجاجات، توجه المحتجون صوب مركز الشرطة، لكن الحواجز التي وضعتها قوات الأمن، حالت دون وصولهم؛ لكنهم ناشدوا الشرطة الاهتمام بما هو أولى بدلًا من تغريم من يرتدون النقاب.
وقالت متظاهرة منقبة تدعى، سابينا يوسف، من مبادرة "حوار النساء"، إنها ستواصل لبس النقاب رغم الغرامات المحتملة.
وبحسب القانون، سيتم فرض غرامة مالية على الأشخاص المخالفين ترواح بين 1000 كرونا (نحو 157 دولارًا) لأول مخالفة، و10 آلاف كرونا بعد المخالفة الرابعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
تغطية الراس و المفاتن كفى، اما تغطية الوجه بكامله، فهي جريمة تهدد امننا جميعا.
تحية للشعب الدنماركي العظيم
شكون أنت حتى تتدخل في أمور الدين....هل أنت عالم دين ؟؟؟ هل أنت مفكر إسلامي ؟؟؟ واش عندك دكتوراه في الدراسات الإسلامية ؟؟؟؟؟؟
واش...واش....واش.........تواضع وقل الله أعلم وماتبقاش تنقز لا تجي على راسك شي نهار.
بكل تواضع !!!!
أو حنا عدنا بعض الناس (علمانيين، لا دينيين، ملحديين. ..)
كيتسنوا غير الفرصة باش يطعنوا فدين و في كل امور المتعلقة بالدين باش يبردو على رأسهم و يقولوا راحنا على حق وشتان بينهم وبين الحق .
الناس التي تقول انها حرية، تخيل انهم في بلدانهم يذهبون الى البحر و هم عرات، هاذا هو قانون بلدهم، لو انهم أتوا الى المغرب او اَي دولة إسلامية و أرادوا ان يذهبوا الى البحر عرات ، لقامت الدنيا و لم تقعد.
وا عباد الله الي ما عجبوا حال يرجع لبلادو و كفى الله المؤمنين قتالا.
غادي لبلادهم و باغي تفرض عليهم دينك و حجابك و لحيتك و نقابك.
هادا ما يقال عنه double standers
les obscurantistes hors pays libre,
soutien à la décision du pays pour interdire le voile imposé par les obscurantistes