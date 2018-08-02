آلاف المحتجين ضد "حظر تغطية الوجه" بالدنمارك

هسبريس - متابعة

تظاهر آلاف الأشخاص في الدنمارك؛ احتجاجًا على تطبيق حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة، الذي يشار إليه إعلاميا بـ"حظر النقاب".

وشملت الاحتجاجات التي تزامنت مع اليوم الأول لدخول القانون المذكور حيز التنفيذ، مدينتي كوبنهاغن، وأرهوس، ثاني أكبر مدينة في البلاد، بعد العاصمة.

المظاهرات دعت لها ونظمتها مبادرة "حوار النساء" المشكلة من نشطاء يساريين، وسيدات منقبات، ودعمها مسلمون يعيشون في البلاد، إلى جانب كثير من الدنماركيين.

وفي حي "نوريبرو" بالعاصمة كوبنهاغن، والذي يعيش في عدد كبير من المهاجرين، احتشد المحتجون في أحد الميادين، وغطوا وجوههم بأقنعة وقطع قماش دعمًا للمنتقبات.

وعقب إلقاء الكلمات من قبل الداعين للاحتجاجات، توجه المحتجون صوب مركز الشرطة، لكن الحواجز التي وضعتها قوات الأمن، حالت دون وصولهم؛ لكنهم ناشدوا الشرطة الاهتمام بما هو أولى بدلًا من تغريم من يرتدون النقاب.

وقالت متظاهرة منقبة تدعى، سابينا يوسف، من مبادرة "حوار النساء"، إنها ستواصل لبس النقاب رغم الغرامات المحتملة.

وبحسب القانون، سيتم فرض غرامة مالية على الأشخاص المخالفين ترواح بين 1000 كرونا (نحو 157 دولارًا) لأول مخالفة، و10 آلاف كرونا بعد المخالفة الرابعة.