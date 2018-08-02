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الرئيسية | خارج الحدود | آلاف المحتجين ضد "حظر تغطية الوجه" بالدنمارك

آلاف المحتجين ضد "حظر تغطية الوجه" بالدنمارك

آلاف المحتجين ضد "حظر تغطية الوجه" بالدنمارك
هسبريس - متابعة
الخميس 02 غشت 2018 - 17:58

تظاهر آلاف الأشخاص في الدنمارك؛ احتجاجًا على تطبيق حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة، الذي يشار إليه إعلاميا بـ"حظر النقاب".

وشملت الاحتجاجات التي تزامنت مع اليوم الأول لدخول القانون المذكور حيز التنفيذ، مدينتي كوبنهاغن، وأرهوس، ثاني أكبر مدينة في البلاد، بعد العاصمة.

المظاهرات دعت لها ونظمتها مبادرة "حوار النساء" المشكلة من نشطاء يساريين، وسيدات منقبات، ودعمها مسلمون يعيشون في البلاد، إلى جانب كثير من الدنماركيين.

وفي حي "نوريبرو" بالعاصمة كوبنهاغن، والذي يعيش في عدد كبير من المهاجرين، احتشد المحتجون في أحد الميادين، وغطوا وجوههم بأقنعة وقطع قماش دعمًا للمنتقبات.

وعقب إلقاء الكلمات من قبل الداعين للاحتجاجات، توجه المحتجون صوب مركز الشرطة، لكن الحواجز التي وضعتها قوات الأمن، حالت دون وصولهم؛ لكنهم ناشدوا الشرطة الاهتمام بما هو أولى بدلًا من تغريم من يرتدون النقاب.

وقالت متظاهرة منقبة تدعى، سابينا يوسف، من مبادرة "حوار النساء"، إنها ستواصل لبس النقاب رغم الغرامات المحتملة.

وبحسب القانون، سيتم فرض غرامة مالية على الأشخاص المخالفين ترواح بين 1000 كرونا (نحو 157 دولارًا) لأول مخالفة، و10 آلاف كرونا بعد المخالفة الرابعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - جريء الخميس 02 غشت 2018 - 18:07
سبطبق القانون رغما عنكم ايها المتشددون، انتم من دنس الاسلام بؤمور لم تكن في الدين.
تغطية الراس و المفاتن كفى، اما تغطية الوجه بكامله، فهي جريمة تهدد امننا جميعا.
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-15
2 - بلد الحريات المزيفة الخميس 02 غشت 2018 - 18:11
هؤلاء الدول يفتخرون بالحرية لكن يجعلون مفهوم الحرية عند المرأة بنزع تيابها ويحاربون كل من تغطي نفسها أليست تلك حرية أيضا إنه النفاق بعينه
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-12
3 - Speaker الخميس 02 غشت 2018 - 18:17
"الكفار" يدافعون عن حق ارتداء النقاب و المنتسبين الى الاسلام يحاربونه بشتى الطرق ! هزلت
تحية للشعب الدنماركي العظيم
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-1
4 - Ismail الخميس 02 غشت 2018 - 18:18
وااااااااااجريء...
شكون أنت حتى تتدخل في أمور الدين....هل أنت عالم دين ؟؟؟ هل أنت مفكر إسلامي ؟؟؟ واش عندك دكتوراه في الدراسات الإسلامية ؟؟؟؟؟؟
واش...واش....واش.........تواضع وقل الله أعلم وماتبقاش تنقز لا تجي على راسك شي نهار.
بكل تواضع !!!!
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-3
5 - سعيد الخميس 02 غشت 2018 - 18:22
قال المتنبي منذ الف عام (اتظنون الدين بحف الشوارب، يا امتا ظحكت من جهلها الأمم ) العالم يبتكر و يتقدم ونحن نقيم الدنيا عن أشياء تافهة ليست من مقاصد الدين و لا الشريعة ،سؤال للمتشددين هل يجب على مسلمي سيبيريا و الاسكيمو أن يلبسو جلابيب قصيرة اقتداءا بالسنة الشريفة (الإيمان ما وقر في القلب و صدقه العمل ) فقط اما المظاهر فبمجرد قشور لظعاف الإيمان و النفوس
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11
6 - المنصور الثعالبي الخميس 02 غشت 2018 - 18:31
اتساءل هؤلاء اللواتي يسعون الى تغطية وجوههن ويشوهن الاسلام بالخزعبلات، لما قدمتن الى بلاد " الكفار " . احزمن حقائبكن وارحلن الى بلدان " المؤمنين " حيث هناك العدل والكرامة والمساوات والرعاية الصحية، وحكام لايظلم عندهم احد. ارحلوا لقد شوهتم الاسلام الذي يدعو الى الوسطية والاعتدال. وكذالك جعلناكم أمة وسطا.
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9
7 - عبد الاله الخميس 02 غشت 2018 - 18:35
اللهم انا نسالك ان تنصر الاسلام و المسلمين في كل بقاع العالم.لم يكن الغرب ليقوم بمثل هاته الامور و التضييق على المسلمين لولا هوان الحكام العرب و بالخصوص (المفسدون الخليجيون) الذين طعنوا الاسلام من الظهر والله ناصر دينه و لو كره الكافرون.
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-10
8 - miloud الخميس 02 غشت 2018 - 18:38
شوف الناس فين وصلوا يساريين كيدافعوا على حق المرأة في ارتداء النقاب ان هي أرادت ذالك
أو حنا عدنا بعض الناس (علمانيين، لا دينيين، ملحديين. ..)
كيتسنوا غير الفرصة باش يطعنوا فدين و في كل امور المتعلقة بالدين باش يبردو على رأسهم و يقولوا راحنا على حق وشتان بينهم وبين الحق .
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-7
9 - عبد الحكيم الخميس 02 غشت 2018 - 18:38
على مر التاريخ بدون استثناء،كانت الغلبة دايما للعلم و قيم التحرر و الانسانية على الدين المزيف و اصحاب الفكر البدايي و الخرافي،لذلك ستطبق الدنمارك قانون رغما عن انوف الشرذمة التي خرجت تنهق وتنبح،بحجة حرية اللباس و نصرة الدين،على اعتبار ان النقاب و البرقع من الدين كما تروج لذلك النفوس المريضة بالجنس والعقول الملثاثة
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6
10 - الدون الخميس 02 غشت 2018 - 18:46
لا حول و لا قوة الا بالله، أنتم مهاجرون و زائرون في بلاد الغرب و تريدون تطبيق تعاليم الدين الاسلامي في بلاد ليست بلادكم، اذا اردتم تغطية الوجه او الرأس او حتى كل ابدانكم ما عليكم الا ان تعودوا الى بلادكم و هناك افعلوا ما يحلوا لكم. هاته بلادهم و هم احرار يمنعوا ما يحبون.
الناس التي تقول انها حرية، تخيل انهم في بلدانهم يذهبون الى البحر و هم عرات، هاذا هو قانون بلدهم، لو انهم أتوا الى المغرب او اَي دولة إسلامية و أرادوا ان يذهبوا الى البحر عرات ، لقامت الدنيا و لم تقعد.
وا عباد الله الي ما عجبوا حال يرجع لبلادو و كفى الله المؤمنين قتالا.
غادي لبلادهم و باغي تفرض عليهم دينك و حجابك و لحيتك و نقابك.
هادا ما يقال عنه double standers
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11 - non à l'obscurantisme الخميس 02 غشت 2018 - 18:52
revenez chez vous pour vous couvrir des têtes jusqu'aux pieds,le pays qui vous a accueillis ne veut pas des obscurantistes,c'est un pays des libertés,des ouvertures,
les obscurantistes hors pays libre,
soutien à la décision du pays pour interdire le voile imposé par les obscurantistes
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2
12 - التزمت والتطرف الدينى الخميس 02 غشت 2018 - 18:55
قالها ابن خلدون أينما حل العرب حل الخراب .. أينما حل التطرف الدينى حل الجهل والتخلف وكراهية المخالف أنتم أيها المتشددون المتزمتون المتشنجون من شوهتم صورة الإسلام السمحة فى كل ربوع العالم لماذا لم تبقو فى بلدانكم التى حرمتكم من أبسط حقوقكم وهاجرتم لبلدان آطعمتكم من جوع وآمنتكم من خوف فوجدتم الحرية هناك وتمتعتم بكل حقوقكم التى كنتم محرومون منها فى بلدانكم عودوا من حيث أتيتم انتم تنتشرون كالفطر فالمتعاطفون معكم لم يدرسوا كيف تفكرون ... أنتم ضد التقدم والعلم والمعرفة وضد السلم والتعايش والمحبة أنتم تريدون أن ترجعوا بنا إلى ظلام العصور الوسطى ...
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5
13 - نور الخميس 02 غشت 2018 - 19:05
يمكنكم الذهاب للعيش في السعودية فهناك تستطيعون لبس النقاب كما شئتم- من حق الناس الاعتراض لحماية انفسهم. لا يغطي وجهه الا الحرامي الذي لا يريد الناس ان تتعرف على هويته
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