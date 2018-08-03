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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تدخل "غينيس" بأكبر "هاكاثون" عالمي

السعودية تدخل "غينيس" بأكبر "هاكاثون" عالمي

السعودية تدخل "غينيس" بأكبر "هاكاثون" عالمي
هسبريس - متابعة
الخميس 02 غشت 2018 - 22:40

أعلنت السعودية، الخميس، دخولها موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية عبر نجاحها في جمع أكبر عدد مطورين مشاركين في "هاكاثون" واحد (هاكاثون الحج).

وتسلم المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز (حكومي) درعاً تذكارياً من ممثل موسوعة غينيس العالمية، بمناسبة كسر "هاكاثون الحج" للرقم القياسي كأكبر هاكاثون في العالم بـ2950 مطور.

وانطلقت في محافظة جدة (غرب السعودية)، أضخم مسابقة "هاكاثون" في العالم، بتنظيم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، تحت مسمى "هاكاثون الحج".

ويأتي تنظيم الحدث الذي بدأ، مساء الثلاثاء، ويختتم الجمعة، ضمن مساعي المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، عبر استكشاف وتطوير تقنيات موسم الحج.

وهاكاثون (Hackathon)، هو حدث يجتمع فيه مطورو ومصممو ومبرمجو الحاسب الآلي، وغيرهم لتطوير البرمجيات في مجال معين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أمازيغي مغربي الخميس 02 غشت 2018 - 23:06
هذه هي المرة الثانية التي دخلته أما الأولى فكانت. آخر دولة في العالم التي تسمح لنساء بقيادة السيارات.
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33
2 - منصف الخميس 02 غشت 2018 - 23:15
من بعد ما دخلت لكينيس كاول دولة تجني أرباحا هائلة من عائدات الحج والعمرة
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20
3 - أبو بحيى الخميس 02 غشت 2018 - 23:17
الحج ركن من أركان الإسلام، فهو أبعد من أن يقترن باجتهاد بشري و بالتالي إدخاله في جائزة كينيز الدولية. مع إحترامي لها في إطار المسابقات الهادفة للمصالح العامة.
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