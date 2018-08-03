السعودية تدخل "غينيس" بأكبر "هاكاثون" عالمي

هسبريس - متابعة

أعلنت السعودية، الخميس، دخولها موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية عبر نجاحها في جمع أكبر عدد مطورين مشاركين في "هاكاثون" واحد (هاكاثون الحج).

وتسلم المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز (حكومي) درعاً تذكارياً من ممثل موسوعة غينيس العالمية، بمناسبة كسر "هاكاثون الحج" للرقم القياسي كأكبر هاكاثون في العالم بـ2950 مطور.

وانطلقت في محافظة جدة (غرب السعودية)، أضخم مسابقة "هاكاثون" في العالم، بتنظيم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، تحت مسمى "هاكاثون الحج".

ويأتي تنظيم الحدث الذي بدأ، مساء الثلاثاء، ويختتم الجمعة، ضمن مساعي المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، عبر استكشاف وتطوير تقنيات موسم الحج.

وهاكاثون (Hackathon)، هو حدث يجتمع فيه مطورو ومصممو ومبرمجو الحاسب الآلي، وغيرهم لتطوير البرمجيات في مجال معين.