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كُتّاب وآراء
إسرائيل تعلق دخول إمدادات الوقود إلى قطاع غزة
علقت إسرائيل دخول إمدادات الوقود، الضروري لتشغيل المولدات الكهربائية، إلى قطاع غزة، ردا على مئات الطائرات الورقية الحارقة التي يتم إطلاقها من القطاع، مما يؤدى إلى اندلاع حرائق في البلاد.
وقرر وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، تعليق دخول الوقود والغاز عبر معبر كرم أبو سالم، حسبما أفاد موقع (Ynet) الإسرائيلي.
وأكد ليبرمان في بيان له أن "هذا القرار جاء ردا على استمرار الإرهاب المتمثل في استخدام طائرات ورقية وبالونات حارقة ضد إسرائيل خلال الاحتجاجات المستمرة على طول الحدود".
وتجدر الإشارة إلى أن معبر كرم أبو سالم كان مفتوحا خلال الأسبوع الماضي فقط أمام مرور المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية، وكان يُحظر دخول المنتجات غير الأساسية.
وأوضح ليبرمان أن إعادة فتح المعبر بالكامل ستعتمد على حالة الهدوء في المنطقة، محذرا أن "سكان غزة يجب أن يفهموا أنه في حين لا تزال البالونات الحارقة تهبط على أراضينا وتسبب حرائق -على جانبي السياج الحدودي- فإن الحياة لن تعود إلى طبيعتها".
يشار إلى أن البالونات والطائرات الورقية الحارقة تسببت أمس في سبعة حرائق في مناطق إسرائيلية مجاورة للقطاع.
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تعليقات الزوّار (4)
هدده في حياته او في معيشته وسيدين لك