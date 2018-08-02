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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تعلق دخول إمدادات الوقود إلى قطاع غزة

إسرائيل تعلق دخول إمدادات الوقود إلى قطاع غزة

إسرائيل تعلق دخول إمدادات الوقود إلى قطاع غزة
هسبريس - إفي
الخميس 02 غشت 2018 - 14:40

علقت إسرائيل دخول إمدادات الوقود، الضروري لتشغيل المولدات الكهربائية، إلى قطاع غزة، ردا على مئات الطائرات الورقية الحارقة التي يتم إطلاقها من القطاع، مما يؤدى إلى اندلاع حرائق في البلاد.

وقرر وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، تعليق دخول الوقود والغاز عبر معبر كرم أبو سالم، حسبما أفاد موقع (Ynet) الإسرائيلي.

وأكد ليبرمان في بيان له أن "هذا القرار جاء ردا على استمرار الإرهاب المتمثل في استخدام طائرات ورقية وبالونات حارقة ضد إسرائيل خلال الاحتجاجات المستمرة على طول الحدود".

وتجدر الإشارة إلى أن معبر كرم أبو سالم كان مفتوحا خلال الأسبوع الماضي فقط أمام مرور المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية، وكان يُحظر دخول المنتجات غير الأساسية.

وأوضح ليبرمان أن إعادة فتح المعبر بالكامل ستعتمد على حالة الهدوء في المنطقة، محذرا أن "سكان غزة يجب أن يفهموا أنه في حين لا تزال البالونات الحارقة تهبط على أراضينا وتسبب حرائق -على جانبي السياج الحدودي- فإن الحياة لن تعود إلى طبيعتها".

يشار إلى أن البالونات والطائرات الورقية الحارقة تسببت أمس في سبعة حرائق في مناطق إسرائيلية مجاورة للقطاع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - اجديك الخميس 02 غشت 2018 - 15:10
مهما طال الزمن فالمحتل يبقى محتلا؛ سيأتي زمان تظهر في الحقيقة ويسترجع فيها دوي الحقوق حقوقهم؛ وما هاته المناورات التي نسمع عنها من الغازاويين إلا رفض قاطع للسياسة الإسرائيلية تجاه السكان الأصليين رغم التظاهر بان إسرائيل دولة ديمقراطية ووووو....
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2
2 - رشدي الخميس 02 غشت 2018 - 15:24
سؤال يحيرني : إسرائيل عندها ما يكفي من القوة العسكرية و الدعم السياسي العالمي لتفعل ما تشاء و بإمكانها احتلال ماتبقى من فلسطين في يوم واحد و فرض الأمر الواقع دون أن يتكلم أحد من العرب و المسلمين... فلماذا هذا النفس الطويل مع قطاع غزة ؟؟
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1
3 - ali الخميس 02 غشت 2018 - 15:29
شيء طبيعي. فالانسان بطبعه لا يفهم الا لغة التهديد.
هدده في حياته او في معيشته وسيدين لك
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4 - رشيد زين العابدين الخميس 02 غشت 2018 - 15:31
كعادتها دائما إسرائيل تمارس سياسة الحصار والتنكيل بالغزاويين دون مراعاة لظروفهم الكارثية خصوصا مع الارتفاع الصاروخي لموجات الحرارة فتبا لعالم يرى ولا يتدخل.
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