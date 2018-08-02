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كُتّاب وآراء
المغرب يوقف دركيا فرنسيا بتهمة تهريب المخدرات
أوقفت مصالح شرطة الحدود بميناء طنجة المتوسط مواطنا فرنسيا، من أصل مغربي، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن قضاء المملكة، للاشتباه في صلته بنشاط شبكة للتهريب الدولي للمخدرات.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيه، الذي يعمل دركيا بضاحية سين سان دوني الباريسية، مرتبط بعملية تهريب دولي لكمية من مخدر الشيرا، سبق أن أحبطتها مصالح الأمن المغربية شهر غشت 2015، وأسفرت في حينه عن توقيف سائق السيارة التي كانت تنقل كمية مخدر الشيرا، قبل أن يتم تحديد هوية العقل المدبر لهذه العملية، ويتعلق الأمر بمواطنين مغربيين مقيمين بفرنسا، تم إيقاف أحدهما منتصف سنة 2017، وتقديمه إلى العدالة التي أدانته بعقوبة سجنية نافذة.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة بخصوص هذه القضية، التي تبين أن لها امتدادات وروابط عابرة للحدود، من إيقاف الدركي الفرنسي، المشتبه فيه الثاني، باعتباره العقل المدبر لهذه العملية الذي تؤكد كافة المعطيات تورطه في التخطيط لها وتنفيذها رفقة باقي الموقوفين.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور بإشراف من النيابة العامة المختصة.