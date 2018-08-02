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الرئيسية | خارج الحدود | المغرب يوقف دركيا فرنسيا بتهمة تهريب المخدرات

المغرب يوقف دركيا فرنسيا بتهمة تهريب المخدرات

المغرب يوقف دركيا فرنسيا بتهمة تهريب المخدرات
هسبريس من الرباط
الخميس 02 غشت 2018 - 21:06

أوقفت مصالح شرطة الحدود بميناء طنجة المتوسط مواطنا فرنسيا، من أصل مغربي، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن قضاء المملكة، للاشتباه في صلته بنشاط شبكة للتهريب الدولي للمخدرات.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيه، الذي يعمل دركيا بضاحية سين سان دوني الباريسية، مرتبط بعملية تهريب دولي لكمية من مخدر الشيرا، سبق أن أحبطتها مصالح الأمن المغربية شهر غشت 2015، وأسفرت في حينه عن توقيف سائق السيارة التي كانت تنقل كمية مخدر الشيرا، قبل أن يتم تحديد هوية العقل المدبر لهذه العملية، ويتعلق الأمر بمواطنين مغربيين مقيمين بفرنسا، تم إيقاف أحدهما منتصف سنة 2017، وتقديمه إلى العدالة التي أدانته بعقوبة سجنية نافذة.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة بخصوص هذه القضية، التي تبين أن لها امتدادات وروابط عابرة للحدود، من إيقاف الدركي الفرنسي، المشتبه فيه الثاني، باعتباره العقل المدبر لهذه العملية الذي تؤكد كافة المعطيات تورطه في التخطيط لها وتنفيذها رفقة باقي الموقوفين.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور بإشراف من النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - jamal الخميس 02 غشت 2018 - 21:47
et bravo voila l image des arabes en Europe soit un clochard ou un qui travail avec l état tous sont pareilles des voyous et des racailles
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-4
2 - hassia الخميس 02 غشت 2018 - 22:09
en 2016 ont arrété aussi un commissaire allemand a tanger,trafic de drogue,ont livré a l,allemagne.voir google
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