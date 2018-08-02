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كُتّاب وآراء
واشنطن: حملة روسية تريد إضعاف وتقسيم أمريكا
حذر مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دان كواتس، اليوم الخميس، من "حملة واسعة" لروسيا للإخلال بالانتخابات التشريعية المقبلة في نونبر و"تقسيم" المجتمع الأمريكي.
وقال كواتس في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "نواصل رؤية حملة واسعة من رسائل روسيا لإضعاف وتقسيم" البلاد.
وكلف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستخبارات الوطنية بمنح الأولوية لقضية التدخل في العمليات الانتخابية وضمان أمنها، وفقا لكواتس.
ومع ذلك أوضح أنه لم يرى جهودا قوية من موسكو للتأثير في الانتخابات التشريعية في نوفمبر على غرار نظيرتها في 2016.
جاءت هذه التصريحات بعد القمة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهلسنكي، في 16 من يوليوز الماضي، التي وصفها الرئيس الأمريكي بانها مثلت "نجاح كبير".
ونفى ترامب، في القمة، تأكيدات وكالات الاستخبارات الأمريكية بأن موسكو تدخلت في انتخابات عام 2016.
ولدى العودة إلى موسكو، تراجع ترامب ودافع عن اجهزة الاستخبارات، لكنه عاد لإثارة الجدل بالإعلان عن دعوة بوتين للبيت الأبيض في أواخر العام.