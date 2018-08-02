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الرئيسية | خارج الحدود | واشنطن: حملة روسية تريد إضعاف وتقسيم أمريكا

واشنطن: حملة روسية تريد إضعاف وتقسيم أمريكا

واشنطن: حملة روسية تريد إضعاف وتقسيم أمريكا
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 02 غشت 2018 - 21:30

حذر مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دان كواتس، اليوم الخميس، من "حملة واسعة" لروسيا للإخلال بالانتخابات التشريعية المقبلة في نونبر و"تقسيم" المجتمع الأمريكي.

وقال كواتس في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "نواصل رؤية حملة واسعة من رسائل روسيا لإضعاف وتقسيم" البلاد.

وكلف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستخبارات الوطنية بمنح الأولوية لقضية التدخل في العمليات الانتخابية وضمان أمنها، وفقا لكواتس.

ومع ذلك أوضح أنه لم يرى جهودا قوية من موسكو للتأثير في الانتخابات التشريعية في نوفمبر على غرار نظيرتها في 2016.

جاءت هذه التصريحات بعد القمة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهلسنكي، في 16 من يوليوز الماضي، التي وصفها الرئيس الأمريكي بانها مثلت "نجاح كبير".

ونفى ترامب، في القمة، تأكيدات وكالات الاستخبارات الأمريكية بأن موسكو تدخلت في انتخابات عام 2016.

ولدى العودة إلى موسكو، تراجع ترامب ودافع عن اجهزة الاستخبارات، لكنه عاد لإثارة الجدل بالإعلان عن دعوة بوتين للبيت الأبيض في أواخر العام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سعيد الخميس 02 غشت 2018 - 22:04
سمسار العقارات الشعبوى سيدخل تاريخ الولايات المتحدة كاسوء فترة رئاسة على الإطلاق، خرجات إعلامية غير مدروسة ،وتهديدات لحلفاءه الأوروبيون ،و الأتراك و الشرق الأوسط يغرد بشيء وفي الغد يقول نقيضه ،ووووو
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5
2 - ملاحظ الخميس 02 غشت 2018 - 22:23
موعد ترامب مع الانتخابات النصفية في نوفمبر ادا خسرها الجمهوريون فسنشهد مسلسلا مروعا لترمب هي حقا ستكون بداية عزله empêchement لانه تسبب ظررا كبيرا للدولة العميقة في أمريكا المخابرات وFBI هناك من وصف تصرفه مع بوتين بالخيانة العظمي
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