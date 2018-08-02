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الرئيسية | خارج الحدود | الإمارات .. سمكة قرش تائهة تصل إلى مياه دبي

الإمارات .. سمكة قرش تائهة تصل إلى مياه دبي

الإمارات .. سمكة قرش تائهة تصل إلى مياه دبي
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 02 غشت 2018 - 20:30

تمكنت مصالح وزارة التغير المناخي والبيئة الاماراتية، اليوم الخميس، من إنقاذ سمك قرش صغير تائه في مياه "خور دبي" وإرجاعه إلى بحر الخليج العربي.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن مصالح الوزارة قامت بالتنسيق مع شرطة دبي وجمعية حماية البيئة البحرية بتشكيل ثلاث فرق من الغواصين المحترفين وتوفير قاربين، حيث تم وضع القرش الصغير على حمالة تحت الماء وجره من منطقة الخور إلى عرض البحر، وذلك حرصا على سلامته والتأكد من عدم تشكيل أي خطورة عليه أو إصابته بأية أضرار نتيجة تعرضه ل"الخوف أو التوتر".

وأضاف المصدر ذاته أن عملية الإنقاذ النوعية لإخراج القرش من الخور، والتي استغرقت أكثر من خمس ساعات، تطلبت قطع مسافة 13 كيلومترا وتوجت بعودة هذا الكائن البحري إلى بيئته بسلام.

جدير بالذكر، أن أسماك القرش تشكل واحدة من أهم الكائنات البحرية بمياه الإمارات التي تسعى إلى المحافظة عليها، وذلك في ظل انتشار أساليب الصيد الجائرة، بالإضافة إلى رواج تجارة زعانف أسماك القرش وبالأخص في دول شرق آسيا، والتي طالت الكثير من أنواع أسماك القرش المهددة بالانقراض.

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