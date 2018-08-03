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"أخطر المجرمين" يسلم نفسه إلى الشرطة الفرنسية
الجمعة 03 غشت 2018 - 05:30
سلم ديفيد غراس، أحد أكثر المجرمين المطلوبين في أوروبا، نفسه للسلطات في فرنسا بعد سبع سنوات من الهروب، حسب ما كشفت الشرطة دون إبراز دوافع الاستسلام.
وأدين غراس (48 عاما) في 2016 غيابيا بالسجن 25 عاما، لاعتباره من قيادات المجموعة التي هاجمت في 2011 مخزنا لشركة نقل أموال وسرقت 10 ملايين يورو.
ووقعت السرقة في 17 دقيقة، بحسب ما ذكرته آنذاك صحيفة "لو باريزيان"، وأدت لمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، واحتجاز رهينة لفترة قصيرة.