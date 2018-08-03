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كُتّاب وآراء
العنف المسلح يقتل 260 ألف شخص في كولومبيا
ذكر المركز الوطني للذاكرة التاريخية أن الصراعات المسلحة في كولومبيا خلفت أكثر من 260 ألف قتيل منذ عام 1958.
وقالت المؤسسة الحكومية، في تقرير تم إعداده لصالح السلطة القضائية من أجل السلام، إن الضحايا البالغ عددهم 262197 بينهم 215005 مدنيين.
وتم تأسيس القضاء الانتقالي في أعقاب إبرام اتفاق السلام الحكومي لعام 2016 مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك"، أكبر حركة حرب عصابات في كولومبيا.
ومن المقرر أن يحاكم أعضاء وجنود سابقون في "فارك" على جرائم ارتكبت خلال أكثر من 50 عاما من حرب العصابات.
ويعود هذا التقرير إلى عهد لم يكن تم فيه بعد تأسيس جماعة فارك وغيرها من الميليشيات اليسارية الكبيرة، ولا يشمل فترة 1948-1958 التي تُعرف باسم "لا بيولينسيا"، والتي أودت خلالها أعمال العنف السياسي بحياة 200 ألف شخص على الأقل.
وشهد الصراع الذي اندلع فيما بعد بين الجيش وجماعات حرب العصابات اشتراك مجموعات شبه عسكرية يمينية.
الأشكال الرئيسية للعنف على أعمال حربية وهجمات على القرى وعمليات قتل استهدافية ومجازر وهجمات الإرهابية، وفقا للتقرير.
وكانت الجماعات شبه العسكرية مسؤولة عن 94 ألف و 754 عملية قتل من هذا النوع، وجماعات حرب العصابات مسؤولة عن 35 ألف و 683 عملية قتل، أما عن قوات الأمن فهي مسؤولة عن 9804 عمليات قتل.
واختفى أكثر من 80 ألف 500 شخص خلال الفترة ذاتها. لا يزال 70 ألف 587 شخصا منهم في عداد المفقودين. بينما قدرت دراسة سابقة عدد الضحايا بـ 220 ألفا فيما بين عامي 1958 و 2012.