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الرئيسية | خارج الحدود | "حماس" تفتح باب قطاع غزة أمام "قيادات المنفى"

"حماس" تفتح باب قطاع غزة أمام "قيادات المنفى"

"حماس" تفتح باب قطاع غزة أمام "قيادات المنفى"
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 03 غشت 2018 - 06:30

وصلت قيادات بارزة في حركة "حماس" الإسلامية تقيم في المنفى إلى قطاع غزة لعقد اجتماعات قيادية للحركة.

ودخل وفد الحركة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مع مصر، قادما من القاهرة، بحسب مصدر في "حماس".

ويترأس الوفد نائب رئيس الحركة صالح العاروري، المقيم في لبنان، وعدد من أعضاء المكتب السياسي للحركة يقيمون في قطر؛ بينهم موسى أبو مرزوق.

وهذه أول مرة يصل فيها العاروري إلى قطاع غزة، علما أنه أُعلن، شهر أكتوبر الماضي، نائبا لرئيس المكتب السياسي الحالي لحماس بعد انتخابات داخلية استمرت عدة أشهر.

وينحدر العاروري من الضفة الغربية، وكانت إسرائيل نفته إلى الخارج بعد اعتقال استمر 18 عاما على فترتين.

ومن المقرر أن تعقد اجتماعات موسعة لحماس في قطاع غزة على هامش وصول "قيادات المنفى"، وكان وفد الحركة برئاسة العاروري في مصر؛ لإجراء مباحثات بشأن المصالحة الفلسطينية والوضع في قطاع غزة.

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