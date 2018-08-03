24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:58
|06:37
|13:39
|17:17
|20:31
|21:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- النخبة التي يريدها الملك والشعب
- لا للقانون التنظيمي! الأمازيغية تحتاج العدل الدستوري والحرف اللاتيني
- حوادث السير تواصل حصد الأرواح بطرقات البلاد
- اتفاق الصيد البحري والهجرة السرية يقودان سانشيز إلى المغرب
- مراكشيون ووجهات الصيف
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"حماس" تفتح باب قطاع غزة أمام "قيادات المنفى"
وصلت قيادات بارزة في حركة "حماس" الإسلامية تقيم في المنفى إلى قطاع غزة لعقد اجتماعات قيادية للحركة.
ودخل وفد الحركة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مع مصر، قادما من القاهرة، بحسب مصدر في "حماس".
ويترأس الوفد نائب رئيس الحركة صالح العاروري، المقيم في لبنان، وعدد من أعضاء المكتب السياسي للحركة يقيمون في قطر؛ بينهم موسى أبو مرزوق.
وهذه أول مرة يصل فيها العاروري إلى قطاع غزة، علما أنه أُعلن، شهر أكتوبر الماضي، نائبا لرئيس المكتب السياسي الحالي لحماس بعد انتخابات داخلية استمرت عدة أشهر.
وينحدر العاروري من الضفة الغربية، وكانت إسرائيل نفته إلى الخارج بعد اعتقال استمر 18 عاما على فترتين.
ومن المقرر أن تعقد اجتماعات موسعة لحماس في قطاع غزة على هامش وصول "قيادات المنفى"، وكان وفد الحركة برئاسة العاروري في مصر؛ لإجراء مباحثات بشأن المصالحة الفلسطينية والوضع في قطاع غزة.