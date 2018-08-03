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الرئيسية | خارج الحدود | صبي مكسيكي يصل إلى الدراسات العليا في الجامعة

صبي مكسيكي يصل إلى الدراسات العليا في الجامعة

صبي مكسيكي يصل إلى الدراسات العليا في الجامعة
هسبريس - د. ب .أ
الجمعة 03 غشت 2018 - 07:30

تم قبول صبي عمره 12 عامًا في إحدى الجامعات المكسيكية ليدرس الفيزياء الطبية الحيوية.

وأكدت الجامعة أن كارلوس أنطونيو سانتاماريا دياز سيكون أول طالب يلتحق بالجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك في هذا السن بعد اجتياز امتحان القبول.

ونقلت الجامعة عن دياز قوله: "لا أريد سوى الدراسة، إذا أغلقوا الأبواب أمامي فسأدخل عبر النوافذ".

و الصبي، الذي ينحدر من مدينة كويرناباكا الواقعة جنوب مكسيكو سيتي، ظل على اتصال مع الجامعة منذ عام 2015، حيث أجرى بعض الدراسات بالفعل في حقول الكيمياء التحليلية والكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية.

وقال دياز إن امتحان القبول كان صعباً، وأضاف: "ما زلت لا أتعامل بشكل غير جيد مع مسائل التكامل في الرياضيات". بينما بين اهتمامات الصبي إعادة بناء الخلايا لعلاج الأمراض.

وكان الصبي يتجاوز الفصول الدراسية سريعا للغاية، أما الجامعة فقد وصفته بـ"المولع بألعاب الفيديو" و"الطالب ذو قدرات معرفية عالية، ومرح وخجول".

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