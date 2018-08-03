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الرئيسية | خارج الحدود | السفينة الثانية من أسطول الحرية تقترب من غزة

السفينة الثانية من أسطول الحرية تقترب من غزة

السفينة الثانية من أسطول الحرية تقترب من غزة
هسبريس - إفي
الجمعة 03 غشت 2018 - 13:00

تبحر السفينة الثانية من "أسطول الحرية" داخل مياه المائة ميل الأخيرة قبالة سواحل غزة، في محاولة لكسر الحصار البحري الذي يعاني منه القطاع، ويعتقد طاقم السفينة أن اعتراض إسرائيل لهم قد يكون "وشيكا"، وفقا لما أفادت به المتحدثة باسم منظمة "باتجاه غزة"، ساندرا باريلارو، لـ(إفي).

وقالت باريلارو في اتصال تليفوني مع (إفي) "نتوقع أن يتم الهجوم على سفينة الحرية 'Freedom' في أي وقت أو في الساعات القليلة المقبلة" مضيفة أن التدخل الإسرائيلي يمكن أن يحدث "على الرغم من أن السفينة في المياه الدولية".

وتحمل السفينة، التي تقل على متنها طاقم من 12 شخصا من بينهم صحفي والإسباني فرانسيسكو كاناليس، عضو مجلس في ألاخار (مقاطعة ويلبا)، إمدادات طبية لقطاع غزة؛ وتتبع مسار سفينة "عودة" التي اعترضها الجيش الإسرائيلي يوم الأحد الماضي على بعد نحو 49 ميلا بحريا من الساحل، وسحبها إلى ميناء أسدود الإسرائيلي.

ولا تزال السفينة الثالثة والأخيرة من هذا الأسطول، والتي تحمل اسم 'فلسطين'، تبحر باتجاه ساحل غزة عبر مياه البحر المتوسط، ولكنها لا تزال بعيدة بسبب صغر حجمها وبطء إبحارها.

من جانبها قالت إسرائيل إنها لن تسمح بانتهاك الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي تعتبره قانونيا، وتفرضه منذ 11 عاما عن طريق البر والبحر والجو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عربي مسلم الجمعة 03 غشت 2018 - 13:17
نحن سبب الحصار.... فلنكسره بأيدينا أو ننكسر فيه... العيب فينا نحن العرب.... فلنصلح عيوبنا والبقية تأتي
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2 - CITOYEN الجمعة 03 غشت 2018 - 14:34
اعتراض السفينة سيتم لامحالة
اتساءل احيانا معدا رمزية كسر الحصار هل لايمكن للمنظمين ان يحشدوا دعما يكسر شوكة اسرائيل عندما تقرر اعتراض السفينة تحت اي ذريعة اي ان تقوم جهات ودول بتحذير اسرائيل
السفينة تكون في مياه دولية وغزة دوليا لها مياه اقليمية فماذا يعني اعتراض السفينة واقتيادها الي ميناء اسرائيلي للتفتيش
تحية لنشطاء السفن لكسر الحصار لكن من هو علي البر لماذا لايقول لاسرائيل يمكنكم ان تفتشوا السفينة او تصطحبوها عن بعد لكن لاحق لكم في اعتراض سبيلها في مياه دولية او قبالة غزة
هذا انتهاك لقانون البحار الدولي
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