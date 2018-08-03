24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:58
|06:37
|13:39
|17:17
|20:31
|21:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "ناسا" .. 1,5 ملايير دولار لدراسة "إكليل الشمس"
- العثماني: المقاومة من داخل المؤسسات تقلق خصوم "العدالة والتنمية"
- لسعة عقرب تزهق حياة رضيعة في إقليم شيشاوة
- شبهة الانتحار تحوم حول شاب مشنوق في البيضاء
- انقطاع الماء يستنفر مجموعة من الأحياء ببني ملال
أي دور لأحزابنا السياسية غير التنافس على المقاعد والحقائب؟! (5.00)
- "زلزال الإعفاءات" يضع مسؤولي البلاد سواسية أمام المُحاسبة - (128)
- الجزائر تستدعي "انفصاليي المغرب" إلى تدريب خاص بالكفاح المسلح - (125)
- رقاة على "فيسبوك" يحددون سعر "إخراج الجن" في 10 آلاف درهم - (115)
- تقرير أمريكي: حملة المقاطعة المغربية تزْرعُ بذور "ربيع عربي ثان" - (90)
- خبير: إعفاء بوسعيد "رسالة ملكية صارمة" إلى باقي المسؤولين - (76)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العثور على "الفتى الزومبي" ميتا داخل منزله بكندا
عثرت السلطات الكندية على عارض الأزياء ريك جينست، المعروف بـ"الفتى الزومبي"، ميتا داخل منزله في مونتريال بكندا.
وذكرت تقارير اخبارية تفيد بأن ريك، الذي سمي بـ"الفتى الزومبي" بسبب الوشوم العديدة على شكل هيكل عظمي المنتشرة في أنحاء جسده وحتى وجهه ورأسه المرسوم عليه شكل زومبي، مات منتحرا عن عمر 32 عاما.
وكان ريك قد وضع أول وشم على جسده في الخامسة عشرة من عمره، حينما تم تشخيصه بمعاناته من ورم في المخ، وقال حينها إنه لا يتوقع أن يعيش طويلا.
ونعت المطربة ليدي غاغا رحيل عارض الأزياء الكندي، الذي ظهر معها في فيديو كليب عام 2011 ، وقالت عبر تويتر: "انتحار صديقي ريك يمثل خسارة كبيرة"، بحسب ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وكانت غاغا أول من نصحت ريك بالذهاب إلى باريس للعمل كعارض أزياء، حيث أضافت عبر تويتر: "ينبغي أن نعمل بشكل أكثر قوة لتغيير الثقافة، ووضع الصحة النفسية في مقدمة اهتماماتنا، ونمحو فكرة أننا لا نستطيع التحدث عنها".