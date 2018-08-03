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الرئيسية | خارج الحدود | العثور على "الفتى الزومبي" ميتا داخل منزله بكندا

العثور على "الفتى الزومبي" ميتا داخل منزله بكندا

العثور على "الفتى الزومبي" ميتا داخل منزله بكندا
هسبريس - إفي
الجمعة 03 غشت 2018 - 22:40

عثرت السلطات الكندية على عارض الأزياء ريك جينست، المعروف بـ"الفتى الزومبي"، ميتا داخل منزله في مونتريال بكندا.

وذكرت تقارير اخبارية تفيد بأن ريك، الذي سمي بـ"الفتى الزومبي" بسبب الوشوم العديدة على شكل هيكل عظمي المنتشرة في أنحاء جسده وحتى وجهه ورأسه المرسوم عليه شكل زومبي، مات منتحرا عن عمر 32 عاما.

وكان ريك قد وضع أول وشم على جسده في الخامسة عشرة من عمره، حينما تم تشخيصه بمعاناته من ورم في المخ، وقال حينها إنه لا يتوقع أن يعيش طويلا.

ونعت المطربة ليدي غاغا رحيل عارض الأزياء الكندي، الذي ظهر معها في فيديو كليب عام 2011 ، وقالت عبر تويتر: "انتحار صديقي ريك يمثل خسارة كبيرة"، بحسب ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وكانت غاغا أول من نصحت ريك بالذهاب إلى باريس للعمل كعارض أزياء، حيث أضافت عبر تويتر: "ينبغي أن نعمل بشكل أكثر قوة لتغيير الثقافة، ووضع الصحة النفسية في مقدمة اهتماماتنا، ونمحو فكرة أننا لا نستطيع التحدث عنها".

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