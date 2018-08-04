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كُتّاب وآراء
إعادة فتج "برج إيفل" بعد إضراب استغرق يومين
بعد يومين من إغلاقه بسبب إضراب، عاد برج إيفل ليفتح أبوابه أمام الجمهور من جديد بعدما توصلت الإدارة والعمال لاتفاق حول دخول السائحين.
ومن المقرر أن يتم البدء في تطبيق النظام الجديد الاثنين المقبل، ليكون تحت الاختبار حتى 31 غشت الجاري، وسيكمن في تنظيم صفين عند كل مصعد، على أن يكون أحدهما للزائرين الذي اشتروا تذاكرهم عبر الإنترنت بينما يخصص الاخر لمن اشتروها من عين المكان.
ومنذ بداية يوليوز الماضي ارتفعت نسبة التذاكر المباعة عبر الإنترنت، التي يتحدد فيها موعد الدخول، من 20% إلى 50%.
ووقتها تم تخصيص أحد المصعدين لأصحاب التذاكر المباعة عبر الإنترنت، أما من كانوا يشترون التذاكر من البرج فكان عليهم الانتظار في طابور آخر أمام المصعد الثاني، الأمر الذي كان يؤدي لزيادة وقت الانتظار.
واعتذرت الشركة المسؤولة عن إدارة برج إيفل عن إغلاق المعلمة خلال اليومين الماضيين، مؤكدة ان السائحين الذين كانوا قد اشتروا تذاكر موعدها فترة الإغلاق سيستردون أموالهم في أقرب وقت.