الأمن يقتل مصابا بالتّوحّد ومتلازمة داون في السويد

أتيلا ألتون طاش*

قتلت الشرطة السويدية شابًا مصابًا بمرض التوحد ومتلازمة داون لحمله لعبة على شكل سلاح.

وأفادت صحيفة "أكسبريسن" المحلية أن الشرطة أطلقت النار على "أريك توريل"، البالغ 20 عامًا، فأردته قتيلًا.

ونقلت الصحيفة عن "ريتشارد" عن والد أريك أن الأخير هرب من المنزل ليلًا، ما استدعى طلب المساعدة من الشرطة، إلا أن عناصرها أطلقوا وابلًا من الرصاص عليه بسبب لعبة كانت بحوزته.

بدورها قالت كاترينا سودربيرغ، والدة الشاب، إن ابنها كان لا يستطيع التحدث، ولا يتمكن إلا من نطق كلمة "أمي". وأضافت: "لأول مرة أُهديَ ابني لعبة على شكل سلاح، ولكنها قضت على حياته".

وتابعت الأم المكلومة: أن الشرطة كان يمكنها إطلاق النار على قدميه لتوقيفه، بدلًا من بطنه. وعبرت عن حزن شديد وسيادة اضطراب في حياة الأسرة بسبب ما جرى.

من جهته أعلن المدعي الخاص، مارتن تيدن، فتح تحقيق مع الشرطة لسوء استخدام صلاحياتها. وأضاف، بحسب الصحيفة، أن عناصر الأمن المتورطة في قتل الشاب أفادت بأن المفارق الحياة "هددهم بالسلاح".