مسيرة "المثليين" تستقطب الآلاف في شوارع القدس

هسبريس - متابعة

شارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في شوارع القدس، في مسيرة المثليين السنوية في المدينة، وسط حراسة من حوالي 2500 ضابط شرطة، وفق إعلام عبري.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، أن منظمي الفعالية قدروا أعداد المشاركين بنحو 35 ألف شخص، ما يجعله أكبر موكب للمثليين على الإطلاق في المدينة.

وتأتي مسيرة العام الجاري في ظل جدل ساخن حول قانون صدر مؤخرًا بشأن تأجير الأرحام، يستثني المثليين الراغبين في رعاية طفل من الحصول على دعم الدولة.

وفي وقت سابق اليوم، تم السماح لمتظاهرين بتنظيم مسيرات مناهضة للمثليين.

وكان أكثر من 200 حاخام أرثوذكسي، وقعوا على خطاب يصف أعضاء مجتمع المثليات والمثليين، ومزدوجي الميول الجنسية، والمتحولين جنسيًا بأنهم "منحرفون".