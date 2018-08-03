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مسيرة "المثليين" تستقطب الآلاف في شوارع القدس
الجمعة 03 غشت 2018 - 17:50
شارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في شوارع القدس، في مسيرة المثليين السنوية في المدينة، وسط حراسة من حوالي 2500 ضابط شرطة، وفق إعلام عبري.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، أن منظمي الفعالية قدروا أعداد المشاركين بنحو 35 ألف شخص، ما يجعله أكبر موكب للمثليين على الإطلاق في المدينة.
وتأتي مسيرة العام الجاري في ظل جدل ساخن حول قانون صدر مؤخرًا بشأن تأجير الأرحام، يستثني المثليين الراغبين في رعاية طفل من الحصول على دعم الدولة.
وفي وقت سابق اليوم، تم السماح لمتظاهرين بتنظيم مسيرات مناهضة للمثليين.
وكان أكثر من 200 حاخام أرثوذكسي، وقعوا على خطاب يصف أعضاء مجتمع المثليات والمثليين، ومزدوجي الميول الجنسية، والمتحولين جنسيًا بأنهم "منحرفون".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - Matrix الجمعة 03 غشت 2018 - 18:05
سلام الله عليكم علامات ساعة القدس تذل يامسلمين اينكم ياعرب ويازعماء العرب الله مستعان
2 - المثلية ليست جريمة الجمعة 03 غشت 2018 - 18:11
المثلية ليست جريمة لأن اركان الجريمة غير متوفرة فيها فهؤلاء لم يختاروا ان يكونوا مثليين وإنما وجدوا انفسهم كذالك وبالتالي عندما تقول لي السماء أن أقتل أو ألقي من عال طبيبا او مهندسا او طبيبة او مهندسة لأنها تميل ولانه يميل لنفس جنسه أقول لها تبا لك وألف تب .
تعليق غير لائق
-93
3 - b0 b الجمعة 03 غشت 2018 - 18:11
tout ceque je peu dire c est que le monde touche a sa fin ;;;
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