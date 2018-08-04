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كُتّاب وآراء
برلين تواجه ارتفاع الحرارة بـ"أطول حديقة جعة"
في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 30 درجة مئوية، بدأت برلينمهرجانا دوليا للجعة، والذي يقام على مساحة 2ر2 كيلومتر في أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة الألمانية.
وتقام "أطول حديقة بيرة في العالم"، حسب وصف المنظمين، على امتداد "شارع كارل ماركس" بين ميداني "شتراوسبرغ" و"فرانكفورتر تور"، وتستمر فعاليات المهرجان حتى غد الآحد.
وذكر المنظمون أن 2400 نوع من "البيرة" من إنتاج 350 مصنعا، من كافة أنحاء العالم، ستقدم خلال المهرجان المسلط الضوء على إنتاج هذا المشروب الكحولي من نيوزيلندا، ويحمل لذلك هذا العام شعار: "البيرة من الجانب الآخر للعالم".
وبجانب الجعة من المتوقع أن تجذب الموسيقى الحية، التي ستقدم على 19 منصة على طول الشارع، أكثر من 800 ألف زائر للمهرجان، الذي لا يوجد له رسوم دخول.
ودفعت درجات الحرارة المرتفعة الأطباء إلى حث زائري المهرجان على الحذر، حيث قال طبيب الطوارئ في الصليب الأحمر الألماني بيتر زيفرين: "يدخل الكحول مجرى الدم بسرعة أكبر في درجات الحرارة المرتفعة".
وأوضح الطبيب أنه كلما زادت نسبة الكحول في المشروب زاد تأثيره على الوعي، حيث يصل الكحول إلى الدماغ بسرعة أكبر مع ارتفاع درجات الحرارة، ما يقلل التركيز ويسمح للنشوة بالسيطرة.
وقال زيفرين: "النتيجة المعتادة هي اضطراب في الوعي الذاتي. وغالبا ما يؤدي ذلك إلى المبالغة في تقدير الذات والغطرسة، فالناس في هذه الحالة غالبا ما يفعلون أشياء ما كانوا يفعلونها مطلقا".
هانيس ديتريش، من شركة التأمين الصحي "كاوفمينيشه كرانكنكاسه"، قال: "لا نريد إثناء الناس عن الاستمتاع بالبيرة المنعشة"، بتعبيره، موضحا في المقابل أن "تناول الكثير من الكحول في الطقس الحار يمكن أن يؤدي إلى الدوار وفقدان الوعي".