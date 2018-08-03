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عشرات القتلى في تفجير انتحاري بمسجد أفغاني
الجمعة 03 غشت 2018 - 13:35
لقي 25 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 30 آخرون في هجوم انتحاري استهدف اليوم مسجدا في ولاية بكتيا جنوب شرقي أفغانستان.
ووقع الهجوم في مسجد بمدينة جارديز عاصمة بكتيا، عندما فجر انتحاري متفجرات كان يحملها بينما كان يؤدي آلاف الأشخاص صلاة الجمعة، وفقا لما أكده المتحدث باسم حاكم الولاية عبد الله هسرات.
وأكد هسرات ان حصيلة الضحايا تعتبر أولية وأنها ارتفعت إلى 25 قتيلا و30 مصابا بعدما تم الإعلان في بادئ الأمر عن مقتل 15 وإصابة 25.
وأوضح نائب حاكم الولاية، عبد الولي ساهي، لوكالة الأنباء الإسبانية "إفي" أن المسجد ينتمي لأقلية شيعة الهزارة التي تستهدفها هجمات تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
ولم تعلن أي جماعة مسجلة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - لا أحد في السماء الجمعة 03 غشت 2018 - 13:59
كل الحروب تنتهي الا حروب السماء أزلية كأزليته تعبت ولكن لاحياة لمن تنادي
2 - علاء الدين الجمعة 03 غشت 2018 - 14:31
لا حول ولا قوة الا بالله هل يعقل مسلم يقتل مسلمين وهم في المسجد ويوم الجمعة انهم اليهود واميركا الكلاب المجرمون الدواعش دمروا البلاد الاسلامية كلها ماذا يريدون اكثر من ذلك
3 - منصف الجمعة 03 غشت 2018 - 14:33
همج.. باعد الله بيننا وبينهم.. وطهر الله الارض منهم..
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