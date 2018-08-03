التضخم في تركيا يبلغ أعلى مستوياته منذ 2004

هسبريس - متابعة

بلغ معدل التضخم في تركيا الشهر الماضي 15.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ عام 2004 ، حسبما أفاد معهد الإحصاء التركي.

وحدثت أكبر زيادة في الأسعار في قطاع النقل، حيث وصلت إلى 24%، يليه قطاع الأثاث (20%) والمواد الغذائية (19%).

وكان معدل التضخم حتى ماي الماضي يتراوح بين 10 و12%، وهي نفس المستويات التي سجلها خلال عام 2017 ، إلا أنه ارتفع بقوة في يونيو الماضي إلى 15%.

ومع ذلك، أشارت صحيفة "حرييت" التركية إلى أن الزيادة بنسبة 0.55% في يوليوز تعتبر أقل من المتوقع.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا شهدت ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة ما بين 1980 و1990 إلى أكثر من 100%، ولم تتمكن من السيطرة على هذه الأوضاع سوى في السنوات الأولى من القرن الجديد، بالتزامن مع وصول حزب العدالة والتنمية الإسلامي إلى السلطة في عام 2002.

كما تراجعت قيمة الليرة مرة أخرى اليوم، ووصلت إلى حد أدنى جديد، حيث وصل سعر الدولار إلى 5.1 ليرة، بينما سعر اليورو 5.9 ليرة.

يذكر أن الليرة خسرت منذ شهر غشت من العام الماضي 30% من قيمتها مقابل اليورو، وهو ما يفسر الزيادة في أسعار العديد من المنتجات التي تعتمد على مواد خام مستوردة.