24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5906:3813:3917:1720:3021:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. الأزبال .. مسؤولية من؟ (5.00)

  2. حاكم عجمان يطمئن على الطفلة المغربية ملاك (5.00)

  3. المدافع السنغالي موسى واجي يلحق بصفوف البارصا (5.00)

  4. أي دور لأحزابنا السياسية غير التنافس على المقاعد والحقائب؟! (5.00)

  5. ستيني يخضع لأول زراعة مفصل اصطناعي بوزان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | قطار مكافحة الحشرات يبدأ جولته في عاصمة الهند

قطار مكافحة الحشرات يبدأ جولته في عاصمة الهند

قطار مكافحة الحشرات يبدأ جولته في عاصمة الهند
هسبريس - متابعة
السبت 04 غشت 2018 - 05:50

بدأ قطار مكافحة الحشرات، المعروف باسم "البعوضة ترمينيتور"، رحلته في العاصمة الهندية للقضاء على الآفات منعا لانتشار حشرات قد تتسبب في أمراض مثل حمى الدنج.

ويقوم المكلفون بالعملية برش لترات من المبيدات الحشرية في جداول المياه، البحيرات أو برك المياه على مدى جولتهم.

جدير بالذكر أن شتنبر المقبل يعد الفترة الأكثر حرجا بموسم الأمطار في الهند لما تشهده من ظهور أمراض تتناقل عن طريق البعوض الذي تنمو صغاره في أماكن ذات مياه راكدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.