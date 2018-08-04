قطار مكافحة الحشرات يبدأ جولته في عاصمة الهند

هسبريس - متابعة

بدأ قطار مكافحة الحشرات، المعروف باسم "البعوضة ترمينيتور"، رحلته في العاصمة الهندية للقضاء على الآفات منعا لانتشار حشرات قد تتسبب في أمراض مثل حمى الدنج.

ويقوم المكلفون بالعملية برش لترات من المبيدات الحشرية في جداول المياه، البحيرات أو برك المياه على مدى جولتهم.

جدير بالذكر أن شتنبر المقبل يعد الفترة الأكثر حرجا بموسم الأمطار في الهند لما تشهده من ظهور أمراض تتناقل عن طريق البعوض الذي تنمو صغاره في أماكن ذات مياه راكدة.