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كُتّاب وآراء
قاضٍ أمريكي يأمر بوضع شريط لاصق على فم متهم
أمر قاض في مقاطعة "كوياهوغا" بتكميم فم متهم بشريط لاصق لكثرة مقاطعته أثناء جلسة محاكمته في ولاية كليفلاند الأمريكية.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية فقد حكم القاضي جون روسو على المتهم ويليامز، وعمره 32 عامًا، بالسجن 24 عامًا.
وكانت هيئة المحلفين قد أدانت وليامز في دجنبر الماضي بعد أن قطع جهاز المراقبة المربوط على كاحله في محاولة منه لمغادرة أوهايو ،خلال فترة إقامته الجبرية، وفقًا لما ذكره ممثلو الادعاء.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري؛ اعتقل الشاب الأمريكي في ولاية نبراسكا وأعيد إلى كليفلاند ليواجه المحكمة. واعترف وليامز بتهمة السطو، في عام 2016، وحكم عليه بالسجن لمدة 14 سنة.
وطعن المدان في الحكم، وبالفعل وافقت محكمة الاستئناف وألغت حكمها الأول، وأمرت بمحاكمة ثانية تحدث خلالها المتهم "أكثر مما يجب" رغم تحذيرات القاضي، وجاء الحكم الجديد بالسجن 24 سنة.