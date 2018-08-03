24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5806:3713:3917:1720:3121:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. الأزبال .. مسؤولية من؟ (5.00)

  2. حاكم عجمان يطمئن على الطفلة المغربية ملاك (5.00)

  3. ستيني يخضع لأول زراعة مفصل اصطناعي بوزان (5.00)

  4. غياب خدمات المسبح البلدي يرفع حرارة بني ملال (5.00)

  5. الأمير الوليد بن طلال يعود إلى مجال المال والأعمال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | قاضٍ أمريكي يأمر بوضع شريط لاصق على فم متهم

قاضٍ أمريكي يأمر بوضع شريط لاصق على فم متهم

قاضٍ أمريكي يأمر بوضع شريط لاصق على فم متهم
هسبريس ـ الأناضول
الجمعة 03 غشت 2018 - 20:39

أمر قاض في مقاطعة "كوياهوغا" بتكميم فم متهم بشريط لاصق لكثرة مقاطعته أثناء جلسة محاكمته في ولاية كليفلاند الأمريكية.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فقد حكم القاضي جون روسو على المتهم ويليامز، وعمره 32 عامًا، بالسجن 24 عامًا.

وكانت هيئة المحلفين قد أدانت وليامز في دجنبر الماضي بعد أن قطع جهاز المراقبة المربوط على كاحله في محاولة منه لمغادرة أوهايو ،خلال فترة إقامته الجبرية، وفقًا لما ذكره ممثلو الادعاء.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري؛ اعتقل الشاب الأمريكي في ولاية نبراسكا وأعيد إلى كليفلاند ليواجه المحكمة. واعترف وليامز بتهمة السطو، في عام 2016، وحكم عليه بالسجن لمدة 14 سنة.

وطعن المدان في الحكم، وبالفعل وافقت محكمة الاستئناف وألغت حكمها الأول، وأمرت بمحاكمة ثانية تحدث خلالها المتهم "أكثر مما يجب" رغم تحذيرات القاضي، وجاء الحكم الجديد بالسجن 24 سنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.