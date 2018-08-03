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إسرائيل تقتل فلسطينيا وتصيب 200 في قطاع غزة
الجمعة 03 غشت 2018 - 21:30
قال مسؤول في مستشفى بقطاع غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيا رميا بالرصاص، وأصابت 220 آخرين على الأقل، خلال احتجاجات على الحدود مع القطاع اليوم الجمعة.
وأضاف المسؤول أن القتيل في الخامسة والعشرين من عمره ،وأن إصابات 90 شخصا كانت نتيجة أعيرة نارية.
جدير بالذكر أن 156 فلسطينيا، على الأقل، قتل في احتجاجات على الحدود بين إسرائيل والقطاع منذ مارس الماضي، في حين قتل جندي إسرائيلي برصاص قناص من غزة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - bouaazza الجمعة 03 غشت 2018 - 22:06
On a défait les juifs en 2006 grâce au Hizbollah et depuis ils subissent défaite après l'autre, défaite en Syrie , défaite à Gaza et la plus importante défaite on leur a interdit le survol des pays arabes...... je m'adresse aux israéliens si vous avez un soupçon d'intelligence comme vous prétendez vous commencerez à préparer vos valises avant que les Palestiniens vous jetteront en mer
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