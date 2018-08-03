إسرائيل تقتل فلسطينيا وتصيب 200 في قطاع غزة

هسبريس ـ رويترز

قال مسؤول في مستشفى بقطاع غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيا رميا بالرصاص، وأصابت 220 آخرين على الأقل، خلال احتجاجات على الحدود مع القطاع اليوم الجمعة.

وأضاف المسؤول أن القتيل في الخامسة والعشرين من عمره ،وأن إصابات 90 شخصا كانت نتيجة أعيرة نارية.

جدير بالذكر أن 156 فلسطينيا، على الأقل، قتل في احتجاجات على الحدود بين إسرائيل والقطاع منذ مارس الماضي، في حين قتل جندي إسرائيلي برصاص قناص من غزة.