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كولومبيا تضبط شحنة كوكايين في طريقها إلى بلجيكا
الجمعة 03 غشت 2018 - 23:30
ضبطت السلطات الكولومبية شحنة من 1.144 كيلوغراما من الكوكايين على متن سفينة ترفع علم سنغافورة،كانت في طريقها لمدينة أنفيرس البلجيكية، بحسب مصادر عسكرية.
وكانت السفينة على بعد 21 ميلا بحريا من الساحل حين ضبطت الشحنة المخدرة، بينما العملية شاركت فيها القوات البحرية والجوي والجمارك وسلطات حماية الحدود الامريكية.
ووفقا لمعلومات السلطات فإن المخدرات كانت لـ"عصابة الخليج"، أكبر عصابة إجرامية شبه عسكرية في كولومبيا، وكانت ستباع في أوروبا بفضل تحالف مع جماعة إجرامية أخرى.