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الرئيسية | خارج الحدود | إسبانيا تبتغي "مركز قيادة فعال" لإيقاف المهاجرين

إسبانيا تبتغي "مركز قيادة فعال" لإيقاف المهاجرين

إسبانيا تبتغي "مركز قيادة فعال" لإيقاف المهاجرين
هسبريس - إفي
السبت 04 غشت 2018 - 00:30

تسعى إسبانيا إلى مواجهة تدفق مستمر للمهاجرين على شواطئها عبر إنشاء "مركز قيادة فعال".

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز للصحفيين إنه سيتم نشر قوات الأمن الوطنية في شوارع جبل طارق، وعلى طول الحدود الجنوبية، بالتنسيق مع الهيئة الجديدة .. ورفض تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال سانشيز إن إسبانيا تجري مفاوضات مع المغرب والجزائر، ودول أخرى، وأردف: "من الأهمية بمكان الدخول في حوار وتعاون مع دول المنشأ ودول العبور".

ووفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة فقد أصبحت إسبانيا وجهة جديدة مستهدفة للمهاجرين الأفارقة،ومعظمهم يأتون عبر مضيق جبل طارق الذي يبلغ عرضه 14 كيلومترا فقط في أضيق نقطة له.

ووصل أكثر من 23 ألف شخص إلى شواطئ إسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط في الفترة من يناير حتى نهاية يوليوز الماضي، أي ما يقرب من ثلاثة أمثال العدد الذي شهدته الفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير الإحصاءات أيضا إلى أن العدد الإجمالي للمهاجرين واللاجئين الذين يعبرون البحر إلى أوروبا قد انخفض إلي حد كبير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - bouaazza السبت 04 غشت 2018 - 00:43
Les turcs ont ramassés plus de 8 milliards de d'euros pour accueillir " temporairement "et empêcher les réfugiés de passer en Europe nos dirigeants demandent quelques millions seulement et le pire les européens vont exiger des écoles,des églises,santé, logements...pour ces clandestins, eux ils les expulsent et nous on doit le retenir chez nous !!!Celui qui veut accueillir ces clandestins il a qu'à subvenir à leurs besoins le peuple ne doit pas subir est les caprices de certain et les crimes de ces clandestins
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