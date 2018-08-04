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كُتّاب وآراء
إسبانيا تبتغي "مركز قيادة فعال" لإيقاف المهاجرين
تسعى إسبانيا إلى مواجهة تدفق مستمر للمهاجرين على شواطئها عبر إنشاء "مركز قيادة فعال".
وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز للصحفيين إنه سيتم نشر قوات الأمن الوطنية في شوارع جبل طارق، وعلى طول الحدود الجنوبية، بالتنسيق مع الهيئة الجديدة .. ورفض تقديم مزيد من التفاصيل.
وقال سانشيز إن إسبانيا تجري مفاوضات مع المغرب والجزائر، ودول أخرى، وأردف: "من الأهمية بمكان الدخول في حوار وتعاون مع دول المنشأ ودول العبور".
ووفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة فقد أصبحت إسبانيا وجهة جديدة مستهدفة للمهاجرين الأفارقة،ومعظمهم يأتون عبر مضيق جبل طارق الذي يبلغ عرضه 14 كيلومترا فقط في أضيق نقطة له.
ووصل أكثر من 23 ألف شخص إلى شواطئ إسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط في الفترة من يناير حتى نهاية يوليوز الماضي، أي ما يقرب من ثلاثة أمثال العدد الذي شهدته الفترة نفسها من العام الماضي.
وتشير الإحصاءات أيضا إلى أن العدد الإجمالي للمهاجرين واللاجئين الذين يعبرون البحر إلى أوروبا قد انخفض إلي حد كبير.