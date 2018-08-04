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الرئيسية | خارج الحدود | تحرير أول غرامة ضد ارتداء النقاب في الدنمارك

تحرير أول غرامة ضد ارتداء النقاب في الدنمارك

تحرير أول غرامة ضد ارتداء النقاب في الدنمارك
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 04 غشت 2018 - 01:30

أصدرت الشرطة الدنماركية أول غرامة مالية على امرأة لانتهاكها حظرا جديدا على ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

وقالت وكالة "ريتزاو" الدنماركية للأنباء إن المرأة، وعمرها 28 عاما، كانت ترتدي النقاب وستتلقى غرامة قدرها 1000 كرونة (156 دولارا) عن طريق البريد.

وأضافت الوكالة أن المرأة اشتبكت في مشاجرة مع امرأة أخرى، في مركز تجاري، ببلدة هورشولم شمال العاصمة كوبنهاجن.

وقال الضابط ديفيد بورشيرسن: "خلال الشجار انتزع نقابها، ولكن عندما وصلنا عادت إلى ارتدائه مرة أخرى".

وصورت الشرطة المرأة وهي ترتدي نقابها، وقامت أيضا بتفريغ لقطات كاميرا مراقبة لتحديد ما إذا كانت المرأة الأخرى قد نزعت نقابها عمدا.

وقال التقرير إن المرأتين تخضعان حاليا للتحقيق بسبب "تعكير السلم العام".

يذكر أن الحظر يمنع الغطاء الكامل للوجه، مثل النقاب والأقنعة، بينها أقنعة التزلج واللحى المزيفة، مع استثناء الأقنعة الواقية من ذلك.

وبدأ سريان القانون الجديد يوم الأربعاء الماضي وسط احتجاجات في عدة مدن دنماركية.

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