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الرئيسية | خارج الحدود | شركة "ريان أير" تطالب طياريها بإنهاء الخلاف

شركة "ريان أير" تطالب طياريها بإنهاء الخلاف

شركة "ريان أير" تطالب طياريها بإنهاء الخلاف
هسبريس - د .ب .أ
السبت 04 غشت 2018 - 02:30

دعت شركة الطيران منخفض التكاليف الأيرلندية "ريان أير" نقابة الطيارين في بلادها إلى قبول الوساطة لإنهاء الخلاف المستمر بينهما، في الوقت الذي نظم فيه الربابنة إضرابهم الرابع لمدة 24 ساعة.

وذكرت شركة الطيران الأيرلندية أن "الإضراب لم يؤثر على الركاب "نظرا لأن الشركة كانت قد ألغت 24 رحلة فقط قبل أكثر من أسبوع من الرحلات المقررة، وعددها 300 رحلة.

واتهمت شركة الطيران نقابة "فورسا" لعمال القطاع العام في أيرلندا والتي تمثل الطيارين برفض "التواصل أو الشرح" لموقفها بشأن أثنتين من نقاط الخلاف الأساسية، وقالت إن الجانبين متفقان بدرجة كبيرة على النقاط الأخرى.

وقال "إيدي ويلسون" مدير شؤون الأفراد في "ريان أير" "في ظل عدم التواصل من جانب فورسا.. واستمرار تكرار الإضرابات غير الناجحة, ريان أير الآن تشعر بأن الطريق الوحيد للوصول إلى تفاهم مشترك هو وجود وساطة من طرف ثالث".

واقترح ويلسون اسم كيران مولفى وهو مسؤول عمالى حكومى سابق للقيام بدور الوسيط .

كانت "فورسا" قد أعلنت اعتزامها تنظيم إضراب خامس لطياري الشركة يوم 10 غشت. وذكرت النقابة أن عرض الوساطة من ريان أير "تطور إيجابي غير متوقع".

وأضافت أن النقابة "ستتشاور مع أعضائها في الشركة وتتطلع إلى إجراء محادثات مع كيران مولفي بشأن التوقيت المحتمل لبدء الوساطة".

يذكر أن الطيارين غير راضين عن خطط "ريان أير" لتغيير قواعد الأقدمية وإجراءات الأجازة السنوية والتنقلات والترقيات.

واتهمت النقابة "ريان أير" في الشهر الماضي بمحاولة "إفساد النقابة"، بعد تهديد الشركة باحتمال الاستغناء عن 100 طيار و200 مضيف في أيرلندا، مع تقليص عدد طائرات أسطولها في دبلن من 30 طائرة إلى 24 طائرة خلال فصل الشتاء المقبل.

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