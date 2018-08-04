24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:59
|06:38
|13:39
|17:17
|20:30
|21:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- البنك المغربي للتجارة الخارجية يعمل في شنغهاي
- "ناسا" .. 1,5 ملايير دولار لدراسة "إكليل الشمس"
- العثماني: المقاومة من داخل المؤسسات تقلق خصوم "العدالة والتنمية"
- لسعة عقرب تزهق حياة رضيعة في إقليم شيشاوة
- شبهة الانتحار تحوم حول شاب مشنوق في البيضاء
أي دور لأحزابنا السياسية غير التنافس على المقاعد والحقائب؟! (5.00)
- الجزائر تستدعي "انفصاليي المغرب" إلى تدريب خاص بالكفاح المسلح - (138)
- "زلزال الإعفاءات" يضع مسؤولي البلاد سواسية أمام المُحاسبة - (131)
- رقاة على "فيسبوك" يحددون سعر "إخراج الجن" في 10 آلاف درهم - (117)
- تقرير أمريكي: حملة المقاطعة المغربية تزْرعُ بذور "ربيع عربي ثان" - (98)
- خبير: إعفاء بوسعيد "رسالة ملكية صارمة" إلى باقي المسؤولين - (77)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
روسية تخرج جثمان زوجها المحنط إلى الشارع العام
فتحت الشرطة الروسية تحقيقا على خلفية ظهور جثمان محنط بإحدى ساحات إيكاترينبرج، في منطقة الأورال، حيث يعتقد أنه نقل إلى المكان من قبل زوجة المتوفي، وفقا لما أكدته مصادر رسمية.
وأوضحت لجنة التحقيقات الروسية بالمنطقة، في بيان، أن "بقايا الجثمان المحنط التي عثر عليها قرب أحد منازل شارع كويبيشيف في إيكاترينبرج تخص أحد الجيران، وعمره 68 عاما".
وأضافت أن الفحص المبدئي للجثمان لم يظهر وجود أي علامات على وفاة عنيفة وأن الجزع لا تنقصه "الرأس ولا الأطراف العلوية ولا السفلية"، خلافا لما ذكرته بعض وسائل الإعلام.
وتابعت اللجنة: "يجرى التحقيق حاليا حول ملابسات وفاة الرجل بالضبط"، حسبما ورد في البيان الرسمي.
الصحافة المحلية كانت قد أشارت إلى هذا الاكتشاف الغريب بساحة في إيكاترينبرج، بالقرب من منطقة مخصصة للأطفال، بعد أن أبلغ بعضهم عن رؤيتهم لامرأة "تجر عبر الشارع رجلا ميتا".