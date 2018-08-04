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الرئيسية | خارج الحدود | روسية تخرج جثمان زوجها المحنط إلى الشارع العام

روسية تخرج جثمان زوجها المحنط إلى الشارع العام

روسية تخرج جثمان زوجها المحنط إلى الشارع العام
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 04 غشت 2018 - 04:30

فتحت الشرطة الروسية تحقيقا على خلفية ظهور جثمان محنط بإحدى ساحات إيكاترينبرج، في منطقة الأورال، حيث يعتقد أنه نقل إلى المكان من قبل زوجة المتوفي، وفقا لما أكدته مصادر رسمية.

وأوضحت لجنة التحقيقات الروسية بالمنطقة، في بيان، أن "بقايا الجثمان المحنط التي عثر عليها قرب أحد منازل شارع كويبيشيف في إيكاترينبرج تخص أحد الجيران، وعمره 68 عاما".

وأضافت أن الفحص المبدئي للجثمان لم يظهر وجود أي علامات على وفاة عنيفة وأن الجزع لا تنقصه "الرأس ولا الأطراف العلوية ولا السفلية"، خلافا لما ذكرته بعض وسائل الإعلام.

وتابعت اللجنة: "يجرى التحقيق حاليا حول ملابسات وفاة الرجل بالضبط"، حسبما ورد في البيان الرسمي.

الصحافة المحلية كانت قد أشارت إلى هذا الاكتشاف الغريب بساحة في إيكاترينبرج، بالقرب من منطقة مخصصة للأطفال، بعد أن أبلغ بعضهم عن رؤيتهم لامرأة "تجر عبر الشارع رجلا ميتا".

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