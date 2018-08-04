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كُتّاب وآراء
الأغلبية البرلمانية تؤجل "إلزامية التلقيح" بإيطاليا
أرجأ ائتلاف الأغلبية في البرلمان الإيطالي لمدة سنة إلزامية التلقيح لتسجيل الأطفال بالمؤسسات التعليمية، وذلك بهدف إدخال تعديلات على مقتضيات هذا القانون "المثيرة للجدل"؛ الذي أقرته حكومة يسار الوسط السابقة خلال السنة الماضية.
ووافق أعضاء مجلس الشيوخ المنتمون لـ"حركة 5 نجوم" و"الرابطة" على تعديلين تقدم بهما تنظيماهما يقضيان بإرجاء تطبيق هذا القانون إلى غاية الدخول المدرسي لسنة 2019.
و أوضحت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن القانون الجديد الخاص بتلقيح الأطفال حتى بلوغهم 16 سنة ضد الأمراض المعدية يقضي بتلقيحهم بـ 10 لقاحات بشكل إلزامي، حتى يمكنهم الالتحاق بالمدارس، فيما يتم فرض غرامات مالية على آباء الأطفال غير الملقحين تتراوح قيمتها ما بين 100 و 500 أورو.
وكانت الحكومة الإيطالية قد أقرت، في شتنبر 2017، قانونا جديدا يجعل اللقاحات ضد الحصبة والتهاب السحايا والأمراض المعدية شرطا إلزاميا لتسجيل الأطفال الإيطاليين والأجانب في المؤسسات التعليمية خلال الموسم الدراسي2017-2018.
ووفق هذا القانون الجديد فإنه غير مسموح إطلاقا بتسجيل أي طفل منذ الولادة وحتى سن ست سنوات في دور الحضانة أو مؤسسات التعليم الأولي والابتدائي أو الإعدادي، إذا لم يتم تلقيحهم ضد الحصبة والتهاب السحايا على الخصوص. وابتداء من سن السادسة يصبح 12 لقاحا إلزاميا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
وأذا كنت تريد التأكد بالبحث ستجدون أن الاحصاءيات تقول بأنه رغم اللقاحات أجبارية و الملزمة للمواطن فالامراض لاتزال هنا بل و في تزايد !
فرغم لقاح بوحمرون و بو شويكة تصاب بهما !
أحموا أطفالكم كيف يعقل لطفل في السادسةأو أقل أن يصاب بأمراض سرطانية ألخ ألخ؟؟؟
تبينوااااااااااااا يا عباد الله !!!!!