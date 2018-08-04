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الرئيسية | خارج الحدود | مصرع 18 شخصا في تحطم مروحية روسية

مصرع 18 شخصا في تحطم مروحية روسية

مصرع 18 شخصا في تحطم مروحية روسية
هسبريس - متابعة
السبت 04 غشت 2018 - 10:11

لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم، اليوم السبت، إثر تحطم مروحية طراز "Mi-8" كانت تقل عمال نفط في منطقة كراسنويارسك السيبيرية.

وبحسب بيانات أولية من وزارة الطوارئ الروسية، فإن المروحية كانت تقل 15 راكبا وطاقما مكونا من ثلاثة أفراد وتحطمت على بعد 180 كلم من بلدة إيجاركا.

وقال مصدر من الوزارة لوكالة (إنترفاكس) إنه وفقا للمعلومات الأولية، فإن المروحية أقلعت بعد أخرى كانت تنقل هيكلا معدنيا اصطدمت به شفرات الطائرة المنكوبة.

وأوضحت شركة "يوتاير" المالكة للمروحية ان الحادث وقع الساعة 2.43 ت ج مؤكدة ان جميع الركاب لقوا مصرعهم.

وأبرزت أن الأحوال الجوية كانت طبيعية وقت وقوع الحادث.

وفتحت لجنة التحقيقات عملية جنائية في الحادث للاشتباه في انتهاك قواعد الملاحة الجوية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - marow السبت 04 غشت 2018 - 12:38
تعازينا لعائلة الضحايا..........................
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2 - marokkii السبت 04 غشت 2018 - 12:45
روسيا لديها طائرات جد قديمة دائما نسمع طائرات روسية تسقط ولا نسمع امريكية.
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3 - mmm السبت 04 غشت 2018 - 12:57
les occidentaux disent qui est plus puissant que nous .Et c'est vrai les pays arabes dorment comme les gens de la grotte mais Allah est plus puissant qu eux et voilà la preuve
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