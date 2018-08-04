مصرع 18 شخصا في تحطم مروحية روسية

هسبريس - متابعة

لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم، اليوم السبت، إثر تحطم مروحية طراز "Mi-8" كانت تقل عمال نفط في منطقة كراسنويارسك السيبيرية.

وبحسب بيانات أولية من وزارة الطوارئ الروسية، فإن المروحية كانت تقل 15 راكبا وطاقما مكونا من ثلاثة أفراد وتحطمت على بعد 180 كلم من بلدة إيجاركا.

وقال مصدر من الوزارة لوكالة (إنترفاكس) إنه وفقا للمعلومات الأولية، فإن المروحية أقلعت بعد أخرى كانت تنقل هيكلا معدنيا اصطدمت به شفرات الطائرة المنكوبة.

وأوضحت شركة "يوتاير" المالكة للمروحية ان الحادث وقع الساعة 2.43 ت ج مؤكدة ان جميع الركاب لقوا مصرعهم.

وأبرزت أن الأحوال الجوية كانت طبيعية وقت وقوع الحادث.

وفتحت لجنة التحقيقات عملية جنائية في الحادث للاشتباه في انتهاك قواعد الملاحة الجوية.