24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:59
|06:38
|13:39
|17:17
|20:30
|21:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- البنك المغربي للتجارة الخارجية يعمل في شنغهاي
- "ناسا" .. 1,5 ملايير دولار لدراسة "إكليل الشمس"
- العثماني: المقاومة من داخل المؤسسات تقلق خصوم "العدالة والتنمية"
- لسعة عقرب تزهق حياة رضيعة في إقليم شيشاوة
- شوارع وأحياء "مدينة الزهور" تغرق في النفايات
المعاملة بالمثل .. أردوغان يفرض عقوبات على وزيرين أمريكيين (5.00)
- الجزائر تستدعي "انفصاليي المغرب" إلى تدريب خاص بالكفاح المسلح - (148)
- العثماني: المقاومة من داخل المؤسسات تقلق خصوم "العدالة والتنمية" - (77)
- الأمن الخاص يرفع "راية بيضاء" أمام الاعتداء على مستشفيات المملكة - (68)
- المعاملة بالمثل .. أردوغان يفرض عقوبات على وزيرين أمريكيين - (68)
- الأزبال .. مسؤولية من؟ - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مصرع 18 شخصا في تحطم مروحية روسية
لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم، اليوم السبت، إثر تحطم مروحية طراز "Mi-8" كانت تقل عمال نفط في منطقة كراسنويارسك السيبيرية.
وبحسب بيانات أولية من وزارة الطوارئ الروسية، فإن المروحية كانت تقل 15 راكبا وطاقما مكونا من ثلاثة أفراد وتحطمت على بعد 180 كلم من بلدة إيجاركا.
وقال مصدر من الوزارة لوكالة (إنترفاكس) إنه وفقا للمعلومات الأولية، فإن المروحية أقلعت بعد أخرى كانت تنقل هيكلا معدنيا اصطدمت به شفرات الطائرة المنكوبة.
وأوضحت شركة "يوتاير" المالكة للمروحية ان الحادث وقع الساعة 2.43 ت ج مؤكدة ان جميع الركاب لقوا مصرعهم.
وأبرزت أن الأحوال الجوية كانت طبيعية وقت وقوع الحادث.
وفتحت لجنة التحقيقات عملية جنائية في الحادث للاشتباه في انتهاك قواعد الملاحة الجوية.