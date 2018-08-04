إسرائيل تعترض سفينة "الحرية" أمام قطاع غزة

هسبريس - متابعة

اعترض الجيش الإسرائيلي، اليوم، سفينة "حرية" التابعة للأسطول الذي حاول كسر الحصار المفروض على قطاع غزة ونقلها وهي الطاقم إلى ميناء مدينة أسدود الإسرائيلية.

وأفاد الجيش في بيانه بأنه "خلال الليل، أكمل الجيش عملية بحرية واعترض سفينة قادمة من أوروبا لكسر الحصار البحري القانوني المفروض على قطاع غزة" مضيفا أن العملية تمت "وفقا للقانون الدولي".

وتحمل السفينة علم السويد وعلى متنها 12 ناشطا من جنسيات مختلفة بينهم صحفيان وتنقل منتجات طبية، وفقا لحركة "نحو غزة" الإسبانية.

وفقدت الحركة التضامنية اتصالها مع طاقم السفينة قبل أكثر من 11 ساعة حينما كانت على بعد نحو 40 ميلا بحريا من ساحل غزة، وفقا للناطقة باسم الحركة ساندرا باريلارو.

وكانت السفينة تنقل أدوات أساسية طبية مثل (شاش وخيط جراحة ومسكنات) لتسليمها إلى مستشفيات القطاع.

وضم طاقمها نشطاء من السويد والنرويج وكندا وإسبانيا بالإضافة إلى الصحفي البريطاني ريتشارد سودان مراسل قناة "بريس تي في" الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية، والإسباني إيان دياز يونج من النسخة الإسبانية من نفس الشبكة "إسبان تي في".

وأبحرت سفينة "الحرية" في 15 مايو الماضي من مدينة ستوكهولم.

واُعترضت سفينة "العودة" الأولى من الأسطول المكون من ثلاث سفن، من قبل الجيش الإسرائيلي الأحد الماضي على بعد 49 ميلا بحريا من ساحل القطاع وكان على متنها 22 ناشطا متضامنا مع غزة، بينهم إسرائيليان.

فيما لا تزال السفينة الثالثة "فلسطين" تبحر في طريقها إلى قطاع غزة.