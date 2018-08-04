24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5906:3813:3917:1720:3021:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. إنتاج قياسي للزراعات السكرية بين الرباط والقنيطرة (5.00)

  2. الأزبال .. مسؤولية من؟ (5.00)

  3. حاكم عجمان يطمئن على الطفلة المغربية ملاك (5.00)

  4. المدافع السنغالي موسى واجي يلحق بصفوف البارصا (5.00)

  5. المعاملة بالمثل .. أردوغان يفرض عقوبات على وزيرين أمريكيين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تعترض سفينة "الحرية" أمام قطاع غزة

إسرائيل تعترض سفينة "الحرية" أمام قطاع غزة

إسرائيل تعترض سفينة "الحرية" أمام قطاع غزة
هسبريس - متابعة
السبت 04 غشت 2018 - 12:14

اعترض الجيش الإسرائيلي، اليوم، سفينة "حرية" التابعة للأسطول الذي حاول كسر الحصار المفروض على قطاع غزة ونقلها وهي الطاقم إلى ميناء مدينة أسدود الإسرائيلية.

وأفاد الجيش في بيانه بأنه "خلال الليل، أكمل الجيش عملية بحرية واعترض سفينة قادمة من أوروبا لكسر الحصار البحري القانوني المفروض على قطاع غزة" مضيفا أن العملية تمت "وفقا للقانون الدولي".

وتحمل السفينة علم السويد وعلى متنها 12 ناشطا من جنسيات مختلفة بينهم صحفيان وتنقل منتجات طبية، وفقا لحركة "نحو غزة" الإسبانية.

وفقدت الحركة التضامنية اتصالها مع طاقم السفينة قبل أكثر من 11 ساعة حينما كانت على بعد نحو 40 ميلا بحريا من ساحل غزة، وفقا للناطقة باسم الحركة ساندرا باريلارو.

وكانت السفينة تنقل أدوات أساسية طبية مثل (شاش وخيط جراحة ومسكنات) لتسليمها إلى مستشفيات القطاع.

وضم طاقمها نشطاء من السويد والنرويج وكندا وإسبانيا بالإضافة إلى الصحفي البريطاني ريتشارد سودان مراسل قناة "بريس تي في" الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية، والإسباني إيان دياز يونج من النسخة الإسبانية من نفس الشبكة "إسبان تي في".

وأبحرت سفينة "الحرية" في 15 مايو الماضي من مدينة ستوكهولم.

واُعترضت سفينة "العودة" الأولى من الأسطول المكون من ثلاث سفن، من قبل الجيش الإسرائيلي الأحد الماضي على بعد 49 ميلا بحريا من ساحل القطاع وكان على متنها 22 ناشطا متضامنا مع غزة، بينهم إسرائيليان.

فيما لا تزال السفينة الثالثة "فلسطين" تبحر في طريقها إلى قطاع غزة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ALMOHTADI السبت 04 غشت 2018 - 12:55
ماذا يعني الحصار البحري القانوني '' حسب ماجاء في هذا الخبر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - كريم السبت 04 غشت 2018 - 13:09
نحكم على الناس على اعمالهم ولانقدر ان نكشف على نوياهم
لدالك من الصعب الثناء على كل شئ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
3 - واين العرب.. السبت 04 غشت 2018 - 13:09
واين موقع العرب من كل هدا..لن تتحرر فلسطين الا بتحرير الشعوب العربية من قبضة حكامها..لما نقول ان قضية فلسطين هي قضية كل العرب لا نعني بها ان كل العرب مهتمين بها وانها من مسؤوليتهم بل لان تحرير فلسطين يجب ان تبدء من تحرير كل عربي من قبضة من تسلطوا على رقاب المواطن العربي من المحيط الى الخليج...ااموال الشعوب العربية توزع في المشرق على امريكا كما توزع في المغرب على افريقيا والمواطن العربي اولى بها.قال احد الصهاينة على احدى القنوات العربية وبالعربية الفصحى**لم تفرض اسرائيل الحصار على غزة الا بمباركة من القادة العرب*.واعطى دليلا قاطعا بمعبر رفح بين مصر وغزة..صدق الصهيوني وكدب كل العرب..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
4 - Amir السبت 04 غشت 2018 - 13:27
ولماذا لا يقوم اردوغان بطل المسلمين الجديد بتوفير الحماية لتلك السفن باساطله البحريه.
واضح انه الرجل له الجرأه فقط على اهالي عفرين واحتلال مدينتهم .ولكن تحدي اسرائيل شيئ اخر. والسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.