شبهة "المؤامرة الروسية" تورط "مدام مانهاتن"

هسبريس - إفي

استجوب فريق النائب العام الخاص روبرت مولر المكلف بالتحقيق في المؤامرة الروسية على الولايات المتحدة، كريستين ديفيز، المعروفة بلقب (مدام مانهاتن)، على خلفية تسهيلها العلاقات بين عاهرات والنخبة الثرية في نيويورك.

ونقلت شبكتا (سي إن إن) و(إن بي سي) نقلا عن مصادر مطلعة على القضية، أن ديفيز مثلت "طواعية" للتحقيق أمام فريق مولر الذي يحقق في مدى تأثير التدخل الروسي المحتمل على الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2016 وما إذا كان قد حدث نوع من التنسيق بين الكرملين وأعضاء حملة الرئيس الحالي دونالد ترامب.

ولدى سؤاله من قبل وكالة (إفي)، رفض متحدث باسم فريق مولر تأكيد المعلومات التي تتناقلها وسائل الإعلام.

ويعتقد أن المحققين مهتمين بمعرفة العلاقة بين ديفيس وروجر ستون، صديق ترامب الذي كان ضمن حملته في تلك الانتخابات، رغم أنه ترك الفريق في غشت 2015.

وبحسب وسائل الإعلام، فإنه رغم رحيل ستون، إلا أنه استمر في تقديم المشورة بشكل غير رسمي لترامب، ويرجح أنه تواصل مع مؤسس موقع (ويكيليكس) جوليان أسانج، بشأن مراسلات الحزب الديمقراطي التي كان الموقع قد حصل عليها وتضمنت معلومات تضر بهيلاري كلينتون منافسة الرئيس الحالي في الانتخابات.

وصرح ستون للقناتين التلفزيونيتين أنه وديفيز "صديقان منذ وقت طويل".

وأضاف "هي لا تعلم شيئا عن التنسيق الروسي، والتعاون مع (ويكيليكس) أو أي شيء آخر يتعلق بانتخابات 2016. اتفهم أنها مثلت طواعية. أثق في أنها ستدلي بشهادتها بكل صدق إذا طلب إليها ذلك".