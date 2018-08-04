متظاهرون يهاجمون "حوزة دينية" بإيران

هسبريس - إفي

ذكرت مصادر إعلامية اليوم أن مجموعة من المتظاهرين هاجموا بالأحجار والطوب مدرسة لرجال الدين في مدينة إشتهارد، شمالي إيران، في إطار الاحتجاجات المندلعة مؤخرا في عدة مدن بالبلاد.

وصرح حياة السلام هندياني، مدير المدرسة، لوكالة (فارس) أن المتظاهرين كسروا أولا زجاج قاعة الصلاة وانسحبوا لكنهم عادوا بعد ذلك بساعات وحاولوا كسر الأبواب وإضرام النار داخل المدرسة دون أن يتمكنوا من ذلك.

وأضاف هندياني أن شرطة مكافحة الشغب قامت بتفريق مجموعة المتظاهرين وتجري اليوم حملة اعتقالات من البيوت بعد تعرفها على هوية المهاجمين.

كما أفاد بأن المتظاهرين احتشدوا وسط مدينة إشتهارد، التابعة لمحافظة البرز، ملبين نداء ما أسماهم بـ"جماعات الأعداء والمناهضين للنظام".

يشار إلى أن الاحتجاجات اندلعت الأسبوع الماضي في إيران بسبب الأزمة الاقتصادية، لكن في بعض الحالات تطرقت الشعارات إلى انتقادات ليس فقط ضد سياسات الحكومة بل ضد النظام ذاته.