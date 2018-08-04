برلين تعتزم توظيف رجال أمن من الاتحاد الأوروبي

هسبريس - د.ب.أ

بسبب نقص المتقدمين للالتحاق بصفوف الشرطة من المواطنين الألمان، تدرس شرطة العاصمة برلين البحث عن متقدمين من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة الشرطة باربارا زلوفيك، السبت، إن المرشحين المحتملين من الممكن أن يتعلموا اللغة الألمانية عبر معاهد "غوته" في الدول الأعضاء بالاتحاد، وإتمام اختبارات اللغة هناك.

وذكرت زلوفيك أنه من الممكن أن تجذب هذه الفرص الشباب العاطلين عن العمل في بلدانهم.

وفي الوقت نفسه، أشارت زلوفيك إلى أنه ليس من السهل العثور على مرشح مناسب بقدر كاف للوظيفة، مضيفة أن الشرطة يجب أن تكون مهنة أكثر جاذبية، وقالت: "تتعلق القضية الرئيسية بتحسين الأجور"، موضحة أنه من الممكن أيضا التحفيز على العمل في الشرطة عبر توفير سكن رخيص للمتقدمين أو تمويل رخص القيادة الخاصة بهم.

وأضافت رئيسة شرطة برلين أنه من الممكن أيضا إنشاء مركز لتأهيل الشباب للعمل في مجال الأمن العام، مشيرة إلى أن هذه الفكرة مطبقة في قطاعات البناء والتجارة والرعاية الاجتماعية في برلين.

وتهدف زلوفيك إلى زيادة عدد مسؤولي إنفاذ القانون في الشوارع مجددا إلى 19 ألف فرد. وبحسب بياناتها، فإن عددهم يبلغ حاليا نحو 17 ألف فرد.